SAN FRANCISCO / NEW YORK, 8 novembre (.) – Joe Biden retourne à la Maison Blanche pour diriger les États-Unis dans une crise économique après avoir battu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de mardi, une tournure des événements qu’il est susceptible d’évoquer. un sentiment troublant de déjà-vu pour l’ancien vice-président.

Contrairement à 2008, lorsque le pays a élu le démocrate Barack Obama et son vice-président Biden alors que l’économie mondiale était sous le choc de la crise des prêts hypothécaires à risque et de l’effondrement de la banque d’investissement Lehman Brothers, le pire de la récession économique le courant est peut-être déjà passé, selon les économistes et les analystes.

“Nous tombions toujours dans l’abîme”, se souvient Donald Kohn, qui était vice-président de la Réserve fédérale pendant la Grande Récession de 2007-2009, la pire récession américaine depuis la Grande Dépression jusqu’à ce qu’elle soit éclipsée par la crise actuelle.

Lorsque Obama et Biden ont pris leurs fonctions en janvier 2009, le chômage dans le pays a continué d’augmenter et n’a culminé que 10 mois plus tard, lorsqu’il a atteint 10%.

Biden, qui avait passé plus d’un quart de siècle au Congrès avant de devenir vice-président, a contribué à faire passer un plan de relance de 800 milliards de dollars qui a été critiqué par les républicains comme un gaspillage et par la gauche comme maigre.

“Nous savons qu’une partie de cet argent va être gaspillée”, a-t-il déclaré aux chefs d’entreprise en juin de la même année avec une brutalité caractéristique, les exhortant à accepter le paquet.

Le taux de chômage n’est pas tombé en dessous du niveau auquel il était lorsque Obama et Biden ont été élus jusqu’à un an après leur deuxième mandat.

Au cours de la crise actuelle, qui a commencé avec des fermetures liées aux coronavirus en mars, le gouvernement fédéral a déjà offert des milliards de dollars de relance et le chômage a chuté de façon spectaculaire par rapport à son sommet d’avril de 14,7% à 7,9%. On s’attend à ce qu’il continue de baisser au cours de l’année prochaine.

L’économie est toujours techniquement en récession et est 3,5% plus petite qu’elle ne l’était au début de 2020, même après avoir affiché une croissance record au troisième trimestre.

Des millions d’Américains, en particulier dans les industries de la restauration, du voyage et du divertissement, sont toujours au chômage et sans perspectives d’emploi immédiates en vue.

Dans le pire des cas, la récession actuelle pourrait créer une nouvelle sous-classe américaine dominée par les femmes et les travailleurs issus de minorités. Le virus continue d’augmenter dans une grande partie du pays et les craintes des consommateurs et les nouveaux verrouillages réduiront les perspectives de croissance économique.

“C’est toujours une économie faible … le problème sera d’achever la reprise”, a déclaré Kohn.

STIMULES ET LE VIRUS

Le programme économique de Biden et sa politique plus large sont susceptibles de se concentrer avant tout sur le fait de faire passer le pays à travers la crise des coronavirus, à la fois sanitaire et économique.

Beaucoup dépendra de l’approbation au début de l’année prochaine d’un programme d’aide en cas de pandémie au Congrès, qui a été divisé avant les élections, et de la distribution d’un vaccin qui pourrait être prêt au début de 2021.

Le plan de relance comprendra probablement davantage d’aide pour les petites entreprises et les gouvernements des États et locaux, ainsi que des fonds pour les tests et la recherche des contacts.

De nombreux États signalent de nouvelles infections à coronavirus et près de 6000 Américains sont décédés la semaine dernière du COVID-19.

“Ce président devra guider le peuple américain et l’économie américaine vers la santé avant de pouvoir envisager des changements structurels de politique”, a déclaré Beth Ann Bovino, économiste américaine en chef chez S&P Global Ratings.

Biden a encouragé l’utilisation de masques faciaux et la distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus, et devrait utiliser les canaux gouvernementaux établis pour lancer un vaccin.

Si la hausse des cas de coronavirus ralentit et que la confiance des consommateurs est rétablie – tâches qui pourraient prendre un an à compléter – Biden aura les “points politiques” dont il a besoin pour poursuivre des politiques plus larges, selon Bovino.

