Après 17 titres de son histoire, étant l’un des chars qui dominent le genre et des légions de fans de FPS qui attendent chaque année le nouvel opus, Call of Duty: Guerre froide Black Ops est à la hauteur des attentes avec une campagne solo solide et un plat principal multijoueur exceptionnel. Et il le fait d’autant plus que c’est le successeur du remake réussi de l’année dernière qui était Call of Duty: Modern Warfare.

Tout d’abord, la campagne développée par les studios Treyarch et Raven est loin d’être un crescendo d’explosions, de fusillades et de poursuites, mais profite plutôt du cadre historique pour que la tension aille dans l’autre sens. Le jeu se déroule au début des années quatre-vingt – avec quelques flashbacks occasionnels sur la guerre du Vietnam – au milieu de la guerre froide entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique. La mission? Chassez et arrêtez un espion russe qui peut faire exploser une bombe atomique n’importe où dans le monde. C’est une intrigue simple, mais avec le passage des dix missions principales, l’intrigue s’épaissit.

Les campagnes FPS en solo utilisent généralement le modèle Railroad. Autrement dit, le joueur parcourt un chemin déjà tracé par les développeurs où il déclenche différents événements au fur et à mesure qu’il passe et au milieu, il a des fusillades avec des ennemis plus ou moins précis. Tandis que Call of Duty: Guerre froide Black Ops il n’échappe pas à cette règle générale, il comporte certains éléments qui le rafraîchissent.

Frank Woods est de retour.

Ceci est perçu tout au long de la campagne, puisque le joueur est confronté à des options de dialogue et d’actions à entreprendre qui ont des répercussions immédiates ainsi que tout au long du jeu. Sauver un espion piégé a un impact différent de celui de l’éliminer car cela représente un risque. De plus, lors des missions principales, des missions secondaires sont débloquées que nous pouvons choisir de faire lorsque nous sommes dans une sorte de hud central. Cette combinaison d’options combinées aux missions effectuées permet de multiples fins.

Cela ne veut pas dire que c’est un jeu du style Detroit: Devenez humain où chaque option compte et des dizaines de fins possibles se diversifient, mais cela donne à la campagne individuelle un peu plus de vie utile une fois qu’elle est terminée pour la première fois.

Il serait faux de voir la campagne solo comme une sorte de tutoriel glorifié pour les modes multijoueurs car ce sont des repas de deux sacs totalement différents. Depuis au moins 10 ans, Activision présente Appel du devoir modes multijoueurs uniques dans leur gameplay et leur façon d’affronter le combat effréné. Cette version continue d’affiner la formule, où la clé reste de faire bon usage des angles pour se couvrir et être précis dans les rafales de coups.

“Armada” est le niveau le plus spectaculaire du mode multijoueur.

Il existe plusieurs modes qui peuvent être appréciés dans les huit scénarios possibles où celui qui se produit entre les navires à demi-naufrage se démarque. Du match à mort par équipe classique de 12 contre 12 ou de la défense d’une zone, en passant par des nouveautés telles que la protection d’un VIP aléatoire au sein de l’équipe qui doit atteindre un point d’extraction ou armer une bombe sale qui doit exploser. Certains sont plus frustrants ou amusants que d’autres en raison de la coordination dont ils ont besoin.

Le mode en ligne contre les zombies est également présent. C’est une option qui prenait de plus en plus de gravitation dans la saga même si elle a l’impression d’avoir quelques heures vraiment amusantes. Il existe essentiellement deux options dans ce mode qui ne peuvent être jouées que dans un seul scénario: des hordes illimitées ou la possibilité de quitter la zone au tour 20.

Au-delà de la possibilité de personnaliser le personnage de votre choix avec différents chargements qui confèrent des capacités telles que geler des ennemis, les jeux avec jusqu’à quatre joueurs deviennent si difficiles à un certain moment qu’il est nécessaire de jouer avec quelqu’un que vous connaissez pour pouvoir s’échapper indemne.

Il n’y a pas de Black Ops sans mode zombie.

La troisième étape du trident multijoueur est celle qui a fait ses débuts relativement récemment: le mode bataille royale de Call of Duty surnommé Warzone. En 2019, Activision est entré dans le genre – ce n’est pas une mode mais un genre à part entière – de la bataille royale qui mène à la popularité Fortnite et Apex Legends. Il n’y avait aucune raison de manquer une part du gâteau qui est presque entièrement partagée par Epic Games et Electronic Arts.

La formule Warzone est la même que celle publiée l’année dernière (qui faisait également partie de Modern Warfare) et a fait ses preuves avec 60 millions de joueurs inscrits. Une équipe de 3 joueurs se bat pour être la dernière debout. Call of Duty a su prendre des éléments qui ont renouvelé le genre, comme la communication au sein de l’équipe et le pin des objets d’intérêt, leur appliquer sa formule et leur ajouter de nouveaux modes de jeu comme gagner le jeu en obtenant une certaine somme d’argent.

En plus de faire partie de Black Ops Cold War, Warzone peut être téléchargé gratuitement et apprécié en tant qu’expérience distincte. Bien que le jeu soit gratuit et qu’il soit loin d’avoir quelque chose de similaire à un salaire pour gagner, il a un abonnement de saison. Une mise à jour majeure est attendue en décembre pour faire correspondre l’expérience Warzon à ce que propose la guerre froide.

Peut-être Call of Duty: Guerre froide Black Ops n’a pas de moments mémorables – bien que la mission au sein du KGB soit excellente – mais elle fournit une très bonne campagne qui a des idées qui font le point sur des confrontations furtives et directes, encadrées dans un complot qui est plus compliqué qu’il n’y paraît. à première vue. Sa version multijoueur est toujours parmi les meilleures que le marché offre même si son mode Zombies a peu de vie.

Développe: Treyarch et Raven

Distribue: Activision

Date de sortie: 13 novembre 2020

Plateformes: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

Version analysée: PS4

But: 8

