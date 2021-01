Le titre fait un grand pas en avant sur sa version pour Xbox One et PS4

Au cours de la dernière décennie, la saga NBA 2K il a pris sur lui de dominer la scène du basket-ball, au point d’éliminer ses concurrents. Cela était dû, en grande partie, à l’excellent travail effectué par le développeur, qui cherchait à façonner l’expérience à la fois du point de vue graphique et des mécanismes de jeu. Ce chemin continuera son voyage dans la nouvelle génération de consoles, où la franchise a déjà piétiné avec la version nouvelle génération de son dernier opus, NBA 2K21, qui a le luxe de s’améliorer encore plus en tirant parti des ressources disponibles.

Lorsque la prochaine génération de NBA 2K21 a été annoncée, cela n’a pas causé beaucoup de surprise, car c’était une action attendue de la part de 2K, un développeur qui vise toujours à briser ses plafonds et à parier sur plus. Cependant, au moment de l’annonce, si vous avez pris en compte l’excellent travail qu’ils avaient accompli avec le dernier versement de PlayStation 4 et Xbox One, qui a clarifié la hiérarchie avec laquelle chaque titre de la saga fonctionne. À partir de ce moment, la question était de savoir comment ils pouvaient relever ce défi de se dépasser en si peu de temps entre les lancements.

Au moment de commencer à marcher dans cette version nouvelle génération pour NBA 2K21, les changements peuvent être observés de manière subtile. Dans un premier temps, tout ce qui concerne l’interface est maintenu, ressemblant pratiquement au même jeu. Il fallait s’attendre à ce que le développeur ne s’arrête pas pour faire des variations à ce sujet, car cela n’était pas nécessaire en raison de son bon fonctionnement. Cependant, si vous pouvez commencer à vivre l’expérience lorsque, par exemple, choisissez une équipe, à quel moment vous pouvez voir un joueur avec son équipement correspondant, dénotant une amélioration graphique importante.

La version n’est pas double, elle doit donc être achetée séparément

Une fois à l’intérieur du jeu, la magie commence à se produire. À l’approche du début du match, 2K affiche des animations d’échauffement des joueurs, qui brillent partout où vous les regardez. Les textures de cheveux, les uniformes et autres petits détails incitent l’utilisateur à s’immerger dans une expérience totalement nouvelle, qui rend explicite l’utilisation et l’exploitation des ressources de Xbox Series X.

Lié à cela est la grande utilisation de tracé laser. L’application de cette technologie permet aux stades de ressembler à jamais et d’atteindre un haut degré de réalisme. Par exemple, en se déplaçant sur le terrain, le joueur verra un éclairage au niveau d’une diffusion officielle d’un match. Il réalise le même effet chez les joueurs, qui mettent en valeur sa texture de manière exceptionnelle, au point de prendre plaisir à voir leurs perles de sueur. Il est à noter qu’en ce qui concerne l’arène, l’utilisateur se retrouve avec une ambiance unique selon la franchise, qui est composée d’un public comptant plus de 150 personnages animés.

En plus de cela, le titre présente le Rail Cam, qui est la cerise sur le gâteau pour une expérience qui donne au joueur l’impression d’être à la télévision ou assis au premier rang, comme il le fait habituellement Spike Lee dans les matchs du New York Knicks. Ce combo de graphismes et de caméras est le pivot du jeu, ce qui rend rapidement cette version intéressante à acheter.

Les joueurs bénéficient d’un meilleur contact physique

Au-delà du graphisme, le gameplay montre également un excellent travail réalisé par 2K pour cette version. Comme promis dans la précédente, cette édition permet de ressentir une expérience de contact différente, impliquant le toucher différent des corps variés des joueurs, imprégnant un quota de réalisme. Bien que cela semble subtil, la vérité est que lorsque vous marchez sur la zone peinte ou que vous faites face à un joueur plus grand, les espaces et la force de chacun doivent être pris en compte.

Lié à cela apparaît l’amélioration de l’équilibre des coups, quelque chose qui avait des plaintes des joueurs dans la version pour PS4 et Xbox One. Quant aux mouvements avec le ballon dominé, ils se sentent un peu mieux, plus dynamiques et avec une meilleure sensibilité lors du dribble pour pénétrer dans la zone. Le même cas se produit avec les passes, qui montrent du naturel. Tout cela montre clairement que Visual Concepts a exploité le moteur d’impact avec lequel il travaille. Cependant, cela sera sûrement redoublé dans NBA 2K22, une livraison à laquelle ils arriveront plus à l’aise.

Concernant les modalités, cette version met l’accent sur l’ajout d’un peu plus de vie à chacun. Par exemple, le mode Ma carrière a une extension qui permet à l’utilisateur d’entrer dans d’autres coins de l’histoire, comme la possibilité de jouer dans d’autres ligues. Au-delà, le point le plus intéressant passe par le mode Mon quartier, qui est l’un des favoris des joueurs.

Les stades bénéficient d’un éclairage par lancer de rayons

Dans ce mode, l’utilisateur trouvera l’extension My City qui rend l’expérience encore plus large, car il peut atteindre différents types de rangs et appartenir aux équipes qui divisent la zone. L’expérience dans celui-ci est pour les plus expérimentés, car la plupart des joueurs en ligne ont des personnages de haut niveau, ce qui au début peut décourager ceux qui n’ont pas de tournage dans le jeu. En plus de cela, ce mode continue de fournir ce qui est connu dans la version pour PS4 et Xbox One, mais en profitant de la section graphique pour améliorer, par exemple, l’apparence de la salle de sport ou des magasins pour acheter des vêtements.

En conclusion, 2K a fait ses devoirs avec cette version de nouvelle génération, ce qui en vaut la peine. Bien que l’idéal serait d’en profiter sur un écran 4K, le titre permet de profiter à la fois des textures et de l’éclairage à grande échelle, générant ainsi le réalisme attendu que les utilisateurs du genre aiment. Sa jouabilité, quant à elle, est applaudie pour les erreurs de polissage qui ont terni sa jouabilité. La seule chose remarquable en termes d’améliorations à apporter est d’éliminer la présence de micropaiements, qui génèrent du pay-to-win, ce qui n’ajoute jamais à l’expérience.

En laissant cela de côté, l’éloge du développeur passe par la façon dont ils ont livré d’une version à une autre grâce à un dunk spectaculaire. La grande base intégrée à l’édition pour PS4 et Xbox One indique comment fonctionne 2K, poussant la console à la limite des possibilités, faisant la transition, bien que ce soit un vaste défi, pourrait être surmontée avec les ressources fournies par la prochaine génération. Cela annonce une production à venir encore plus impressionnante, ce que les fans de la franchise du monde entier adopteront.

Développe: Concepts visuels

Distribue: 2K

Date de sortie: 19 novembre 2020

Plateformes: Xbox Series X / S, PlayStation 5

Version révisée: Xbox Series X

Note: 9

