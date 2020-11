PHOTO DE FICHIER: Un panneau de Wall Street derrière un drapeau américain. 5 novembre 2012. REUTERS / Chip East

Par April Joyner

NEW YORK, 3 novembre (.) – Mardi soir, James McDonald prévoit de s’asseoir parmi 19 écrans d’ordinateur dans son bureau de Los Angeles, attendant le bon moment pour se lancer dans l’un – du moins il l’espère – de ses jours les plus fructueux. de l’année.

Ce moment viendra où il sera clair qui est le vainqueur des élections américaines.

McDonald, PDG du fonds Hercules Investments, a mis en place une stratégie opérationnelle visant à profiter d’un pic momentané de volatilité qui, selon lui, se produira lorsque les investisseurs ajusteront leurs positions en réponse au résultat des élections.

Ce genre de retournement du marché n’est que le risque contre lequel Salem Abraham, président d’Abraham Trading Company, tente de protéger son portefeuille. Abraham, propriétaire d’un ranch et gestionnaire de fonds basé au Canada, au Texas, aura deux des courtiers de son entreprise au téléphone alors qu’il regarde les résultats des élections de chez lui, prêt à réduire les positions à terme sur les actions de Etats-Unis si les marchés semblent voués à la ruine.

Les fluctuations du marché qui ont suivi la victoire inattendue du président Donald Trump en 2016 sont encore fraîches dans l’esprit des investisseurs.Beaucoup ont donc passé les dernières semaines à réduire leur exposition à différents actifs et à couvrir leurs portefeuilles contre la volatilité post-électorale. tandis que quelques-uns ont développé des stratégies qui pourraient générer de gros profits, à condition qu’elles fonctionnent.

“Il s’agit de l’un des plus grands événements de l’année”, déclare Dennis Dick de Bright Trading LLC. “L’incertitude ici rend l’opération intéressante.”

Dans la nuit du 8 novembre 2016, les contrats à terme sur actions américaines ont chuté de 5%, le peso mexicain a enregistré de fortes ventes et les actifs refuges tels que l’or ont rebondi, alors que les investisseurs se sont précipités pour repositionner leur portefeuille pour une présidence de Atout.

Le lendemain, cependant, le S&P 500 a gagné plus de 1% tandis que l’indice de volatilité Cboe, la «jauge de peur» de Wall Street, a plongé de plus de 7 points après avoir atteint un sommet de 21,48. .

Une nuit cahoteuse au marché serait bien pour MacDonald. Sa stratégie implique des positions longues et courtes sur des contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 Volatility Index.

À mesure que les résultats de l’élection deviendront clairs, MacDonald s’attend à ce que la moitié de son investissement produise des gains importants, même si le reste subit des pertes, qu’il cherche à limiter par des ordres «stop-loss», avec lesquels il exécute des transactions pour contenir les pertes à des niveaux préétablis.

«Il y a une énorme opportunité de profit une fois que nous savons qui est le président», dit McDonald. “Nous voulons profiter de cette grande inflexion.”

RÉSULTATS NEBULAIRES

D’autres ont mis au point des stratégies qui pourraient être bénéfiques si la volatilité persistait dans les échanges de mercredi.

EAB Investment Group a recommandé à ses clients des stratégies d’options dans des fonds de crédit et de devises dédiés, selon Arnim Holzer, analyste de la société.

Au cas où la course semble proche dans des États comme la Floride et la Pennsylvanie, Holzer estime que les obligations à haut rendement sous-performeraient et que le yen et le franc suisse se rallieraient.

Les analystes de TD Securities estiment que le S&P 500 pourrait augmenter de 3% et que les rendements du Trésor à 10 ans pourraient augmenter de 15 points de base mercredi si le démocrate Joe Biden remportait la présidence et que son parti remportait 51 sièges au Sénat. Alors que l’indice de référence pourrait augmenter de 1% et que les rendements à 10 ans chuteraient de 10 points de base si Trump gagne et que les républicains conservent le contrôle du Sénat.

Un résultat électoral incertain, cependant, pourrait entraîner des mouvements plus sévères ce jour-là, car le S&P 500 pourrait chuter jusqu’à 5% et les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence chuteraient de 15 points de base.

Certains investisseurs profiteront de l’occasion pour acheter davantage de leurs titres préférés si les prix des actifs baissent.

Garvin Jabusch, directeur des investissements chez Green Alpha Advisors, a augmenté son allocation de liquidités afin d’acheter des actions d’énergies renouvelables en cas de baisse. Les stocks d’énergie propre ont explosé au cours des deux derniers mois en raison de l’avance de Biden dans les sondages.

«Nous mettons de côté de la poudre à canon pour racheter ces bonnes affaires», déclare Jabusch.

Cependant, certains recommandent la prudence avant d’aller sur le marché immédiatement après l’élection.

Mike Zigmont, responsable des opérations et de l’analyse chez Harvest Volatility Management, affirme avoir temporairement vendu son portefeuille, qui comprend des positions d’options courtes, pour éviter toute perturbation du marché.

«Cet événement particulier est si chargé émotionnellement, si compliqué et si trouble qu’il comporte toutes sortes de risques que nous ne rencontrons généralement pas», déclare Zigmont.

