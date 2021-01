MEXICO CITY (AP) – Des agriculteurs creusant dans une plantation d’agrumes dans l’État mexicain de Veracruz ont trouvé une sculpture féminine de près de 2 mètres de haut qui pourrait représenter une femme d’élite plutôt qu’une divinité, ou un mélange des deux, ont déclaré des experts vendredi.

C’est la première statue du genre trouvée dans le bassin de la rivière Tuxpan, au sud de la Huasteca de Veracruz, selon l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH).

La femme dans la sculpture sculptée a une coiffe élaborée et d’autres signes de son statut social, et pourrait remonter à entre 1450 et 1521, selon l’INAH. Bien que la pièce ait été trouvée près des ruines préhispaniques d’El Tajín, elle montre une certaine influence aztèque.

Les agriculteurs qui creusaient dans la ferme ont trouvé la sculpture le jour du Nouvel An et ont rapidement alerté les autorités. La zone où elle a été trouvée n’était pas considérée comme un site archéologique, et la statue de pierre aurait pu être déplacée d’un endroit inconnu.

On ne sait pas avec certitude qui représente la statue, qui a de grands yeux et une bouche ouverte.

María Eugenia Maldonado Vite, archéologue à l’INAH, a écrit que cette pièce représente une jeune femme “peut-être une règle en raison de sa posture et de ses vêtements, plutôt qu’une divinité”.

La figure pourrait être “une fusion tardive des déesses Teem avec les représentations de femmes de haut statut social ou politique dans la Huasteca”, a déclaré Maldonado. Ces déesses faisaient partie d’un culte de fertilité.

Ailleurs, des personnalités préhispaniques représentant des femmes de haut rang ou dirigeantes ont été trouvées au Mexique.

En 1994, sur le site des ruines mayas de Palenque, les archéologues ont trouvé la tombe d’une femme qu’ils ont nommée la reine rouge à cause de la couleur du pigment qui recouvrait sa tombe. Mais il n’a jamais été fermement déterminé que la femme, dont la tombe date entre 600 et 700 après JC, était un dirigeant de Palenque.