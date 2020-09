. / EPA / BEN MCKAY

Sydney (Australie), 7 septembre (.) .- La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a promis ce lundi qu’elle déclarera le Nouvel An maori, appelé Matariki, comme jour férié national pour son pays à partir de 2022 si elle est réélue dans le élections à venir le 17 octobre.

« En tant que Néo-Zélandais, nous sommes fiers de qui nous sommes, de ce que nous défendons et de la façon dont nous tissons différents mondes et cultures pour créer notre identité unique », a déclaré le leader travailliste charismatique, qui a commencé comme un favori, dans un communiqué.

Si le Nouvel An maori est déclaré jour férié, ce sera la première célébration de cette ville choisie comme telle depuis que Waitangi Day, qui célèbre un accord entre le Royaume-Uni et les Maoris au XIXe siècle, a été inscrit au calendrier en 1974 des célébrations publiques néo-zélandaises.

Matariki, qui a lieu pendant l’hiver méridional vers juin ou juillet, marque le début de l’année lunaire pour les Maoris et les célébrations durent trois jours.

Les Maoris appellent Matariki, qui signifie les «yeux de Dieu» ou «petits yeux», aux Pléiades ou Sept Sœurs, un amas d’étoiles ouvert d’une grande importance pour de nombreuses cultures telles que celle des indigènes d’Amérique latine, des Grecs et des Orientaux, en plus à mentionner dans la Bible ou dans Don Quichotte, entre autres livres.

Selon la mythologie maorie, l’origine de Mataraki a commencé lorsque le père du ciel Rangunui et la mère de la terre Papatuanuku se sont séparés de leurs enfants.

L’un de ses descendants, le dieu des vents, Tawhirimatea, a arraché les yeux des parents et les a jetés dans le ciel, créant l’amas d’étoiles, selon une version du mythe d’Aotearoa, le nom donné à la Nouvelle-Zélande par les peuples indigènes de cette pays océanique.

Le Premier ministre a souligné que son gouvernement, s’il était élu, continuerait à élever le statut de la culture maorie et a rappelé que son parti a promu l’enseignement obligatoire de son histoire dans les écoles.

La Nouvelle-Zélande célèbre le jour de Waitangi le 6 février, commémorant la signature en 1840 du traité entre les Maoris, qui représentent actuellement 17% des plus de 4,9 millions de Néo-Zélandais, avec la Couronne britannique.

Ce traité est devenu l’épine dorsale des relations entre le gouvernement et ce peuple autochtone.

Ardern est devenue en 2017, à l’âge de 37 ans, la plus jeune Premier ministre de l’histoire de son pays après avoir accepté une alliance gouvernementale avec les premiers partis vert et néo-zélandais et cette année une partie favorite d’une élection dans laquelle son parti Les travaillistes ont une chance d’être élus pour gouverner seuls.