Pilotes d’hier d’aujourd’hui, Andrea Legarreta, Martha Figueroa et Arath de la Torre, étaient férocement critiqué dans les réseaux pour leurs commentaires sur le youtuber Nath Campos. Quelques jours auparavant, la femme d’affaires a également mis en ligne une vidéo sur sa chaîne où a accusé l’influenceur Rix de l’avoir agressée sexuellement. Pour cela, les animateurs de l’émission du matin ils s’excusaient Publique à la fois sur les réseaux sociaux et dans l’émission de ce matin.

Cependant, malgré les excuses demandées et que même l’actrice Gloria Aura, qui est la soeur du youtubeur, les accepter, Legarreta et compagnie sont toujours marqué comme étant “faux” lors de la rectification de leurs commentaires. À cet égard, Andrea, sensible, a souligné que tous la situation est assez triste.

“Je suis triste. Parce qu’au moins pour moi ça n’arrête pas de me sentir une situation injuste», A-t-il exprimé dans une interview pour divers médias via la chaîne YouTube d’Eden Dorantes. “Oui, J’ai fait des erreurs, peut-être que j’ai blessé des gens dans une note, avec un commentaire et pas seulement à la télé … Mais J’ai toujours essayé d’être hétéro, pour être direct … que si je te blesse, même si ce n’était pas mon intention, eh bien essayez de faire amende honorable ou de vous excuser».

Concernant le cas de Nath Campos, qui entretient une relation étroite avec droits des femmes et défense contre la violence, Legarreta a souligné que ce n’était pas son intention que ses commentaires soient mal compris et qu’elle n’a pas compris comment ils l’ont attaquée depuis elle est également en faveur du mouvement:

“Vraiment J’ai toujours défendu les femmes. J’essaye toujours deInvitez-les à s’aimer, à se battre pour leurs rêves, je les motive. Même mes filles, vous savez. L’année dernière Je les ai emmenés à la marche et ce n’était pas pour la photo, car Je n’ai pas besoin de ce genre de publicité».

Interrogé sur la réaction qu’il y avait dans les réseaux pour sa discussion initiale sur l’affaire youtuber, noté les attaques que vous avez reçues depuis lors et en a profité pour parler de ce cela lui semble une contradiction dans ce mouvement contre la violence.

“Pour moi quoi Je trouve ça ironique (…) c’est qu’il y a aussi un secteur de personnes, qui parlent et attaquent, qui Ils disent qu’ils tiennent ce drapeau contre la violence et qu’ils sont super violents. Alors leur combat n’a pas de sens. Leur lutte perd de la valeur quand ils … et ils font face à ce niveau d’agression, de violence et de menaces».

Il a insisté sur cela ce n’était pas son intention pour eux de croire qu’il revictimisait Nath Campos avec ses mots dans Today, mais ne supporte pas l’agressivité des commentaires et comment maintenant il semble que “La société devient de plus en plus violente”. D’où, notoirement sensible, Legarreta plus détaillé le type de commentaires que vous avez vus Twitter et autres plateformes:

“Cela m’a choqué: souhaite moi la même chose ou mes filles. Je trouve ça terrifiant. (…) Ils fusillent les gens! Ils deviennent comme piranhas désespérés, affamé, “Maintenant contre qui allons-nous?” Et maintenant que «Où aller maintenant?» Est terminé, et non! La violence ne peut être guérie par la violence».

Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer plus sur ce qu’ils lui disent et à ses filles au sujet des insultes et des menaces, Andrea, en plein cri, il se borna à dire “Pense au pire, ce que tu ne pourrais pas dire à une fille … jusqu’à ce point (est venu)». Si le niveau d’agression atteint un tel point, Legarreta pourrait-il déposer une plainte officielle auprès de la cyber police? À cet égard, il a vaguement répondu que il y avait des gens de Televisa qui étaient au courant de ces cas les gens de la sécurité qui “fait son travail”.

