Juventus ne pouvait pas combler l’écart avec Milan, Leader de la Serie A avec 28 points, soit quatre de plus que ceux menés par Andrea Pirlo, qui aurait pu gagner à domicile contre Atalanta sans un énorme échec d’Álvaro Morata à vider la porte, ainsi qu’un penalty manqué par Cristiano Ronaldo.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, l’entraîneur italien a été consulté sur l’action menée par l’attaquant espagnol et rien n’a été sauvé: «Je suis très en colère contre lui», dit-il.

Le match nul 1-1 ce n’était pas entièrement satisfaisant pour ceux de Turin, après avoir vu que ceux de Stefano Pioli ont raté une chance de continuer à grimper au sommet en égalant Gênes 2-2.

Pirlo a évoqué Morata lors d’une conférence de presse (REUTERS)

Seulement 11 minutes s’étaient écoulées depuis le départ lorsque la Juventus a eu sa première occasion de marquer clairement pour ouvrir le score. La pièce est née après un vol par l’Américain Weston McKennie au milieu de terrain.

L’attaquant affronté et activé Morata, qui a été laissé seul contre le gardien de but. Cependant, pour atteindre l’objectif, qJe voulais le transmettre à Cristiano Ronaldo, même si le col n’était pas assez bon. Le ballon flottait dans la zone et c’est l’attaquant espagnol qui l’a retrouvé, cette fois déjà avec l’archer vaincu (en sortant pour couper la passe à Cristiano).

C’était à ce moment où l’ancien Atlético de Madrid a voulu définir rapidement et a tenté une réplique sur un but vide qui n’avait ni précision, ni puissance, ni visée. Un jeu qui aurait pu être résolu d’une autre manière et avec lequel il aurait pu rapidement mettre son équipe en avant.

Morata n’a pas réussi à se convertir dans le duel contre Atalanta- (REUTERS)

Minutes plus tard Federico Chiesa a donné 1-0 aux locaux et à 57 ans, Remo Freuler a mis l’égalité finale. Un résultat qui aurait pu se terminer différemment non seulement à cause de l’échec de Morata, mais aussi à cause de l’occasion que Cristiano Ronaldo a ratée en ratant un tir de 12 pas.

Dans la salle de presse, Andrea Pirlo a rappelé la situation claire de Morata et a été bouleversé: «Oui, je me suis senti très en colère parce que ce sont des situations que nous ne pouvons pas nous permettre à 0-0. Il aurait pu résoudre le jeu d’une autre manière. Alors quand ces occasions t’arrivent, il faut avoir la froideur et la clarté prendre la meilleure décision “

«Mais Morata, à part ça, Il a joué un super match, il a travaillé dur, il a eu ses chances, il arrive donc que ce jour-là, il ne soit peut-être pas en mesure de marquer, mais dans le contexte du match, il a fait un bon match », a-t-il déclaré.

