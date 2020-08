Après qu’un homme armé a tué 17 étudiants et membres du personnel de l’école secondaire Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, les survivants sont devenus la grande histoire, pas le tireur. De nombreux étudiants de l’enclave libérale, ainsi que des membres de la famille des victimes, se sont rassemblés pour réclamer des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu.

Mais pas tous. L’une de ces exceptions était Andrew Pollack, dont la fille Meadow a été tuée à l’intérieur de l’école. Pollack a plaidé en faveur de la réélection du président Trump à la Convention nationale républicaine lundi soir au motif qu’il pensait que la politique libérale de l’école en matière de discipline étudiante avait contribué à la mort de sa fille.

« Après le meurtre de ma fille, les médias ne semblaient pas intéressés par les faits. Alors je les ai trouvés moi-même. J’ai appris que les lois sur le contrôle des armes à feu n’ont pas failli à ma fille. Les gens l’ont fait », a déclaré Pollack, accusant « les démocrates d’extrême gauche en notre district scolaire « pour avoir adopté des mesures disciplinaires insuffisamment sévères pour attraper les précédents drapeaux rouges concernant le tireur, un ancien élève en difficulté.

«J’étais très bien avec l’ancienne approche de la discipline et de la sécurité – cela s’appelait discipline et sécurité», a déclaré Pollack, critiquant la politique de «justice réparatrice» de l’école. « Mais l’administration Obama-Biden a pris les mauvaises politiques de Parkland et les a forcées à aller dans les écoles à travers l’Amérique. » Il a félicité Trump d’avoir mis fin à son soutien à ces politiques et a déclaré aux auditeurs que la sécurité de leurs enfants dépendait de la réélection de Trump.

Trump a parfois hésité dans sa rhétorique sur les politiques de contrôle des armes à feu, mais son administration est revenue à maintes reprises à des positions conservatrices contre les vérifications universelles des antécédents et les interdictions des fusils semi-automatiques, qui sont devenues l’orthodoxie démocrate.

Le Times a présenté Pollack en 2019. Originaire de Long Island, New York, qui a voté pour Trump en 2016, Pollack était irrité par l’attention étroite des médias sur la politique des armes à feu plutôt que sur d’autres facteurs qui ont conduit à la fusillade. Pollack est apparu à la Maison Blanche une semaine après le massacre.

«Je suis énervé», a crié Pollack lors d’une séance d’écoute à la Maison Blanche. «Il ne s’agit pas actuellement de lois sur les armes à feu. C’est un autre combat, une autre bataille. Réparons les écoles et vous pourrez ensuite vous battre. »

Pollack a également critiqué les militants étudiants qui ont survécu au massacre et a ensuite appelé à des politiques de contrôle des armes plus strictes. «Ils viennent juste de se faire connaître grâce à la mort de ces enfants», a déclaré Pollack au Times en 2019. «Leur programme était de devenir célèbre et de répéter davantage leurs manières de libéralisme sans regarder les faits.