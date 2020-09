Angela Aguilar captive ses partisans de la fille de Tik Tok Singer Pepe Aguilar fait sensation avec un débardeur jaune

Quelques semaines après avoir eu 17 ans, Angela Aguilar, fille du chanteur mexicain Pepe Aguilar, fait sensation avec un débardeur jaune, en plus de se vanter de ne pas avoir de petit ami.

Depuis qu’elle a fait ses débuts en 2012, à l’âge de 9 ans, la fille de Pepe Aguilar a conquis le cœur de ses adeptes, et maintenant qu’elle est une belle jeune femme, elle les a encore plus captivés par son talent et son charisme.

A cette occasion, lorsqu’elle a été vue dans une vidéo de Tik Tok avec un débardeur jaune faisant sensation, Angela Aguilar a surpris par ses déclarations.

«Si mon petit ami me dit:« tu ne vas pas », je pars parce que je n’en ai pas. Allons-y!!! » Angela Aguilar s’exprime dans cette jolie vidéo de Tik Tok qui à ce jour compte plus de 90 mille likes.

Il faut noter que la jeune chanteuse est généralement très active sur ses réseaux sociaux, car en plus de lui plaire plus de 3 millions de followers sur son compte Tik Tok, elle dispose également d’une chaîne YouTube officielle, sans compter ses comptes Instagram, Twitter et Facebook.

Ses fans n’ont pas attendu longtemps pour la remplir de compliments et autre chose: «Est-ce Tik Tok ou Tinder? Parce que je pense avoir trouvé l’amour de ma vie »,« Haha, ton père meurt quand tu as un petit ami »,« j’aime la façon dont tes cheveux sont relevés, béni soit le jour où tu as décidé de l’essayer ».

Une fan a ouvert son cœur et s’est exprimée comme suit: «Haha, je t’aime vraiment beaucoup et tu as une très jolie voix. Vous êtes une grande fierté mexicaine ».

Sans aucun doute, la fille de Pepe Aguilar est très aimée du public, qui ne se lasse pas d’exprimer son admiration pour elle.

POUR VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI