«J’ai dû comprendre tout de suite que ma carrière était une entreprise, et que c’était aussi pour les autres», dit-il. Ángela Leiva, qui a appris qu’elle est propriétaire de son parcours artistique, mais qu’elle doit déléguer dans certains domaines pour ne pas être “machiruleen”, comme il dit.

La référence de la scène tropicale a dans cet entretien avec Télé-exposition l’épreuve qu’il a vécue avec son ancien partenaire et manager Mariano Zelaya, à qui a fini par dénoncer la violence de genre. «Cela a servi de bouclier pour parler publiquement; sinon, il ferait encore son truc… », se souvient Angela, qui a osé à nouveau parier sur l’amour avec l’un de ses musiciens.

Chiffre actuel de Chanter 2020, Leiva admet que le contexte de quarantaine lui a donné la possibilité de participer au concours. «J’ai toujours tourné dans tout le pays, donc dans des situations normales je n’aurais pas eu le temps de participer», explique le chanteur, récemment remis de Covid-19. De plus, il se prépare pour son nouveau concert en streaming: Ma vie en chansons Le 5 décembre.

“Comment était-ce d’être sur la scène tropicale en tant que jeune fille?”

– J’étais toujours accompagné de mon père et ils ont bien pris soin de moi. C’était «Angelita», celle qui est venue, qui a chanté et est rentrée chez elle. Plus tard, en parallèle, des choses se passaient concernant l’entreprise et c’était quelque chose que je n’ai pu voir qu’après quelques années.

“Quand avez-vous réalisé que vous pouviez vivre de la musique?”

– J’ai eu du mal à le comprendre parce que j’étais une fille très innocente quand j’ai commencé ma carrière professionnelle. J’avais 18 ans quand j’ai été payé pour ce que j’ai fait pour la première fois et cela n’a pas pris de dimension. Je devais comprendre que c’était une entreprise, et que c’était aussi pour d’autres. Cette partie était traumatisante. Mais vous grandissez et apprenez. Voilà comment est la vie.

“Qu’avez-vous fait de l’argent lorsque vous avez commencé à gagner une plus grosse somme?”

– J’ai aidé mes parents parce qu’à un moment mon père a perdu son emploi et ma mère était femme au foyer. Ensuite, mettre la maison en banque: c’est elle qui portait le pain.

“Cette responsabilité pèse-t-elle sur une fille?”

–C’était un sac à dos qui a mis des années à me sortir parce que j’ai appris à être une très mère, en essayant de protéger les autres, et je devais aussi me protéger. Nous étions toujours de la classe moyenne inférieure, travaillant dur. Nous sommes trois frères et nous n’avons jamais eu faim car mes parents ont toujours démissionné de certains repas quotidiens. On dînait là-bas et ils ne l’ont pas fait, ou on mangeait la même chose toute la semaine parce que le poulet était acheté et que le chewing-gum était fabriqué: toutes les parties étaient servies. Cela ne me gêne pas. Au contraire: c’est ce qui m’a appris à faire face à ce que j’ai.

«Aujourd’hui, avez-vous pu sortir de cet endroit où vous êtes le fournisseur de la famille?

-Coût. Je continue d’aider quand ils en ont besoin, mais j’ai cessé d’être ce revenu mensuel cela à l’époque était très nécessaire.

– Chanter et monter sur scène vous a toujours fait plaisir ou y a-t-il eu des moments plus difficiles?

-Toujours. Quand ma mère est décédée, j’ai décidé de continuer parce qu’elle était une grande fan de moi. Elle s’est appelée ma «fan numéro un». Elle est morte d’un cancer il y a sept ans, très jeune, à 53 ans. Ce fut un coup très dur. J’ai arrêté de travailler un week-end et j’ai dit: “Non, elle aimerait que je continue à faire ce que j’aime.”. Ma vieille femme allait à un spectacle et elle ne me l’a pas dit. Il n’aimait pas monter sur scène, et soudain il la regarda et la trouva parmi les gens. Plus tard, quand elle est morte, ma psyché l’a vue. C’était un éclair: je chantais, j’ai regardé, puis ça a disparu.

«Que pensez-vous que la voir signifie? Est-ce votre imagination, est-ce une présence? Comment vous sentez-vous?

– Il continue de m’accompagner depuis l’endroit qu’il aimait: celui en spectateur de sa fille. Il bave comme mon vieil homme le fait. Ils sont tous les deux très fans. Cette fierté qu’ils m’ont toujours soutenu dans tout … Je n’ai rien à dire sur mes parents.

Angela Leiva dans l’intimité de sa maison

– Comment est l’amour aujourd’hui dans la vie d’Angela Leiva?

-Je suis très amoureuse. En couple il y a deux ans avec l’un de mes musiciens du groupe, le tromboniste. Un amour qui est né dans mes cendres. Il était très mauvais au moment où je l’ai rencontré …

– Vous venez de vivre des choses horribles dans votre relation précédente.

“Horrible.” Je sortais encore de cet endroit, ouvrant les yeux, réalisant où j’étais. Un processus compliqué. Il est important de noter que je me sépare car je n’étais plus amoureuse, et son masque tombe et je commence à réaliser tout ce qui m’était arrivé. Comme j’étais par amour, je voyais déjà mon partenaire actuel comme une personne qui éclairait ma vie. Puis tout ce qui s’est passé s’est passé, cette séparation traumatique. Un jour je l’ai appelé et lui ai dit: “Cela m’arrive avec toi». Je suis charmant (rires).

-Par téléphone? Et qu’est-ce qu’il vous a dit?

– “Moi aussi” (rires). J’ai sauté dans la piscine car je savais qu’il y avait de l’eau! C’était très mignon. À ce moment-là, j’allais à Tandil rendre visite à ma famille, échappant à ce qui m’arrivait. J’ai dû l’appeler pour une question de travail, mais j’en ai profité et me suis envoyé. Je suis allé en bus et nous avons parlé des six heures que dure le voyage (des rires)

«Il a pris un micro et est allé à Tandil?

– C’est quelque chose que je lui demande encore… Des amis lui disent aussi: “Comment tu ne l’as pas cherchée?!” J’étais fou de revenir (rires).

“Le périmètre avec votre ex est-il toujours en vigueur?” Le respectez-vous?

“C’est toujours valable, oui.” Respectez la partie la plus épaisse: la distance physique. Maintenant, avec cette exposition que j’ai, cela a ralenti un peu. Pour les femmes qui ont subi des violences de genre, la visibilité est importante. Il faut aussi noter que j’ai osé le dire. Je suis fier de cela. Ça m’a coûté tellement! Cela m’a servi de bouclier car sinon il ferait toujours son truc …

– Vous avez eu un énorme courage pour que cela serve aussi de nombreuses femmes qui peuvent être reflétées dans votre histoire.

– Les gens qui traversent cette situation m’écrivent tous les jours. Mon message doit être encouragé. Je pensais aussi que le monde se terminait, mais ce que je ne savais pas, c’est que j’étais submergé au bout du monde. Je me sépare courageusement parce que je ne l’aime plus, et au-delà de tout ça il m’a dit: que j’allais mettre fin à ma carrière, que j’allais couler, que j’allais faire le nécessaire pour que je ne travaille plus … Il disait: “Peut-être que je me trompe et que je l’aime vraiment.” Ils vous font même douter de vos sentiments. Il voulait continuer à gérer mon entreprise. Cela a pris des années pour réaliser que j’avais subi des violences psychologiques. Quand je mets des avocats, ils mettent les papiers sur la table et ils disent: «Angela, il y a quelque chose d’étrange ici. Vous devez remplir ce contrat, vous devez payer cet argent ». Toutes les choses qu’il avait faites dans mon dos.

“Ce n’était pas seulement des menaces, mais il a fait des choses pour rendre votre carrière difficile.”

–Il y a eu du harcèlement. Menaces, appels aux employeurs pour baisser mes émissions, pressions avec des contrats et des choses qui ne sont pas valides; les gens ont peur. Mille choses. Il y a des plaintes pénales parce que des vols et des menaces d’armes à feu ont eu lieu. Des choses étranges qui sont toujours liées à lui et à son environnement. J’ai traversé toutes les étapes: pleurer tous les jours, ne pas vouloir en parler. Mais j’ai compris ça Je dois mettre ma poitrine à la situation et y faire face. Je vais être le gagnant de tout ça. Je suis déjà, j’ai déjà réussi, je suis déjà sorti de là.

– Quand vous vous considérez comme une proie dans cette relation, que dites-vous à l’Angela de ce moment?

“Je ne me blâme pas parce que j’ai toujours été un mien dévoué et honnête.” J’ai vraiment adoré. Et j’ai fait confiance. Ce qui fait le plus mal, c’est d’avoir été soumis dans un monde où il avait rassemblé toutes les pièces. Même les amis que nous avions en commun figuraient sur la liste des chips. Quelque chose de très similaire à Le spectacle de Truman. Quand je le raconte, cela me semble beaucoup.

“Est-ce que quelqu’un t’a aidé à voir cette réalité?” Une sorte de thérapie, la famille?

– J’ai fait de la thérapie, des constellations familiales, du biodécodage. J’étais très bien accompagné par mes amis et ils m’ont fait regarder. Ils avaient beaucoup d’informations sur des choses qui se sont passées derrière mon dos, qu’ils ne m’ont pas dit parce qu’ils ne voulaient pas s’impliquer, et c’est valable. Tout cela m’a aidé à ouvrir les yeux.

“Comment le dépensez-vous dans le En chantant?

-Très bien. Cette quarantaine m’a beaucoup profité car sinon je n’aurais pas pu participer au concours. J’ai toujours tourné dans tout le pays, donc dans des situations normales, je n’aurais pas eu le temps de participer. Je suis dans un endroit où j’ai gagné en popularité … J’ai toujours été connu dans mon environnement, je l’ai depuis 11 ans, mais c’est autre chose.

Ángela Leiva à Cantando 2020; de retour, Brian Lanzelotta (Photo: LaFlia / Negro Luengo)

– Il y a une histoire de rivalité avec Karina la petite princesse. Comment vous sentez-vous en partageant cet espace?

– Lors de mon premier gala, il a exprimé ses ennuis et Je me suis excusé publiquement parce que je pensais que c’était la bonne chose à faire. Je n’ai pas envie de me battre avec qui que ce soit. J’aime être le porte-parole du message: “Les gars, tout va bien, ce qui s’est passé est arrivé.” Je m’excuse aussi souvent que nécessaireComme sept fois ce jour-là, tout un record! Plus encore avec le journal d’aujourd’hui, où nous avons tous réalisé que nous vivons un acte de violence de genre, c’est comme dire: «Unissons-nous».

“Y a-t-il une union entre les femmes en milieu tropical?”

–Les gens ont l’illusion que nous nous voyons toujours, nous nous rencontrons et nous saluons, et cela ne se produit pas du tout. C’est un environnement si rapide et avec un maelström si important que vous n’avez pas de vestiaires dans tous les endroits où vous allez. Vous restez au top de votre véhicule et attendez. Nous n’avons aucune relation entre hommes ou femmes. Là-bas, cela coïncide que vous vous êtes retrouvé sur une chaîne de télévision et que vous avez commencé à générer un lien. Avec La bombe (Tucumana) Je viens d’avoir une relation maintenant et elle me semble être un personnage spectaculaire, je l’aime. À Rocio Quiroz Je la connaissais parce que nous partagions Samedi passion. Je vois Karina plus maintenant qu’au cours des 11 années où elle travaille.

Y a-t-il beaucoup de machisme dans l’environnement?

-Uff! C’est contaminé. Il faut être respecté d’une certaine manière. Dans mon cas, jamais, ni étant avec mon ex-partenaire ni maintenant, je ne gère mon emploi du temps ou mon argent. J’ai des gens qui travaillent pour ça et c’est un homme, parce que vous décrochez le téléphone pour parler à un mec artistiquement et ils vous aiment tout de suite robinet. Je suis à la tête de mon entreprise, mais j’ai une personne de confiance, qui est Carlos Varela, mon manager, qui parle tout pour moi. En tant que femme et en tant qu’artiste, c’est un gaspillage de se battre ou de vouloir mettre en jeu ses droits ou ses avantages. Donc, j’ai des gens à qui je délègue toute cette partie.

—Delegás, mais le propriétaire de votre entreprise et de votre marque, c’est vous.

-Oublier! Chaque jour je me dis (rires). Comme le dit le proverbe: “Celui qui se brûle avec du lait voit la vache et pleure”.

