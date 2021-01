(Photo: Instagram I – @ angelaponceofficial / D- @lupjones)

Cette semaine, Lupita Jones a de nouveau fait exploser la fureur des utilisateurs des réseaux sociaux, après avoir émis déclarations transphobes très controversé.

Dans une interview avec l’émission télévisée La minute qui a changé mon destin, animée par le journaliste Gustavo Adolfo Infante, le directeur de Mexicana Universal était contre la participation des femmes transgenres aux concours de beauté comme Miss Univers.

«Ce qui se passe, c’est qu’il y a des concours pour eux. Il y a des concours pour les personnes transgenres, pour les travestis. […] Ils réussissent par ces chirurgies à générer un corps très similaire à celui d’une femme, mais c’est une femme transgenre. Il y a des espaces pour tout le monde, c’est ce que je pense. Il ne s’agit pas de discriminer. Chacun a sa place. Les caractéristiques sont très différentes “, a souligné la femme d’affaires.

Les mots malheureux de Lupita Jones Ángela Ponce, qui a représenté l’Espagne à Miss Univers 2018 , et est entrée dans l’histoire en devenant la première femme transgenre à participer au concours.

À travers ses histoires Instagram, le modèle sévillan a partagé des fragments de l’interview controversée, et Il a répondu brusquement à Lupita Jones dans un texte qui est devenu viral.

«@LUPJONES, allez-vous arrêter de vous ridiculiser? Si vous aimez tellement parler du sujet, lire, vous renseigner, découvrir, grandir en tant que personne et puis si vous ne laissez pas tomber votre visage de honte en voyant les «opinions» que vous avez données, alors vous pensez avec la propriété que la connaissance vous donne », a-t-il commencé Maquereau.

Ángela Ponce a confronté Lupita Jones pour ses commentaires discriminatoires et transphobes (Vidéo: @angelaponceofficial)

Dans ses écrits, il a également estimé que la directrice de Mexicana Universal n’était pas apte à occuper ce poste et a rappelé qu’à de nombreuses reprises, elle avait critiqué et discriminé ses reines de beauté, telles que Sofía Aragón, Cynthia de la Vega ou Denisse Franco. .

«Vous travaillez pour un concours trop grand pour vous parce que vos valeurs ne le représentent pas du tout. Vous donnez votre opinion publiquement, car lorsque les gens vous qualifient publiquement de transphobe – que vous êtes -, ou sur les réseaux sociaux, ne pleurez pas et ne faites pas de déclarations absurdes ».

«Vous discriminez, vous manquez de respect aux gens avec vos opinions, vous disqualifiez vos propres reines. Bref … Que pouvons-nous attendre de vous? Aurez-vous jamais une opinion positive sur quelque chose? », A conclu la Miss.

Après avoir publié son texte, Angela Ponce a également voulu enregistrer une vidéo dans laquelle elle continuait à parler de l’interview controversée. Et dans les clips, qu’il a diffusés sur ses histoires Instagram, il a de nouveau critiqué Jones pour son attitude transphobe.

«Ce n’est pas que j’essaie d’imposer mon opinion aux gens. C’est juste que je veux être respecté. Parce que cela c’est irrespectueux comment il s’est adressé à l’ensemble de la communauté trans. Et bien, spécifiquement moi, parce que les photos de référence étaient les miennes et que je connais la seule femme trans qui a été à Miss Univers, c’était moi. Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils et c’est si vous n’avancez pas avec le monde, vous vous éteignez ».

Le présentateur, Gustavo Adolfo Infante, était en faveur de la position de Lupita Jones (Photo: Cuartoscuro)

En outre, Ponce a également critiqué le conducteur, Gustavo Adolfo Infante, pour avoir fait une question stupide.

«Il semble qu’il y ait des gens qui ont plusieurs siècles de retard, Nous sommes au 21ème siècle, et il y a déjà plein de choses, notamment à la télévision, comme des questions absurdes […] À ce jour, personne ne demande à la télévision «que pensez-vous de l’esclavage des noirs?», Parce que c’est une question raciste. Ça ne frappe pas, c’est embarrassant. À ce jour, personne ne demande «que pensez-vous de la possibilité pour les femmes de voter?, Parce que c’est sexiste, et c’est aussi honteux», a commencé le modèle andalou.

«Alors, posez des questions sur ce que vous pensez d’une femme trans participant à un concours de beauté, d’une femme trans ayant un emploi, d’une femme trans opérée, car nous nous souvenons que nous sommes des femmes, pas des travesties, c’est aussi tout aussi absurde “, Il ajouta.

Enfin, le modèle a exprimé qu’elle en avait assez des attaques constantes et que sa patience était déjà épuisée.

«Si vous me cherchez, vous me trouvez, et c’est ce que vous vouliez, me trouver. Eh bien, ici tu m’as “dit-il à Lupita Jones.

Ángela Ponce, sur une photo prise le 17 décembre 2018, jour où elle a représenté l’Espagne à Miss Univers dans la ville de Bangkok, Thaïlande (Forum: REUTERS / Athit Perawongmetha)

Après le fort tollé qui a éclaté sur les réseaux sociaux, de nombreux Mexicains ont écrit à Angela Ponce pour montrer leur soutien et préciser que l’opinion d’une personne ne représente pas, encore moins, un pays entier. Émue par l’amour qu’elle a reçu, la top-modèle a voulu dédier quelques mots à ses adeptes en terre aztèque.

“Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses, me donnant de l’affection et me disant que l’opinion d’une seule personne ne représente pas un pays, parce que vous venez surtout du Mexique.”

«Et bien sûr que non, j’ai beaucoup d’affection, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le Mexique. Je veux vraiment pouvoir y aller très bientôt », a-t-il ajouté.

