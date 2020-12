Avec un grand esprit de Noël et une intention de révéler comment vous célébrez les fêtes en famille, Sofía Castro est apparue aux côtés de sa sœur María Fernanda et de sa mère, l’actrice et ancienne première dame du Mexique, Angélica Rivera, dans une vidéo pour sa chaîne YouTube.

Les deux membres de la famille Castro Rivera sont apparus dans le clip de plus de 13 minutes pour raconter des anecdotes privées; tandis que «La Gaviota» prêtait sa voix, et était dans les coulisses », pour poser des questions, accompagner les réponses de ses filles et exprimer quelques bons vœux au monde.

De cette façon, Sofía et María Fernanda ont révélé les cadeaux les plus étranges qu’ils ont demandés au Père Noël et que Ce Noël, ils pourront en profiter aux côtés de leurs deux parents, bien que plus tard la presse spécule sur une réconciliation sentimentale entre Angélica Rivera et José Alberto «El Gúero» Castro, divorcés depuis plus de 10 ans.

Les sœurs Castro Rivera ont été sincères pour mentionner que dans leur enfance, elles voulaient avoir un gel pour les cheveux promu par un célèbre chanteur portoricain, ce qui frappait précisément à cause de son ambassadeur, car il était coloré et avait des paillettes.

«Le Gel VO5 de couleurs, nous l’avons demandé parce que Chayanne en faisait la publicité. Quel ours », dit l’aînée des filles d’Angelica Rivera en riant.

María Fernanda a ajouté: “Je me souviens qu’il avait de petites paillettes.” La jeune femme a également mentionné que pendant 12 ans, elle a fait une autre demande inhabituelle jusqu’à ce qu’elle soit finalement examinée par le Père Noël: «Il m’apportera une cloche de son traîneau. Il me l’a apporté ».

Les sœurs ont affirmé que leurs coutumes à Noël sont comme celles des autres familles mexicaines, puisqu’elles collaborent au dîner, ont un échange familial, commencent une piñata, demandent une posada, jouent avec des cierges et même agissent dans une pastorela.

Mais ce qui retient le plus leur attention, c’est le «jeu des boîtes». «C’est la chose la plus drôle à propos de Noël … quand vous en déposez six (sur un dé), vous devez courir vers le centre, mettre des gants, un chapeau et une écharpe pour essayer d’ouvrir la boîte; Mais tant que cela se produit, les dés continuent, les gens continuent de tirer, donc vous pouvez mettre votre chapeau et vos gants et il y a déjà quelqu’un d’autre qui vous arrache ces objets », a déclaré l’actrice et animatrice.

Les deux ont révélé qu’ils sont complètement différents, car si Sofia a l’esprit de Noël à la surface, María Fernanda déteste ces vacances, y compris la nourriture, ce que beaucoup de gens préfèrent cette saison.

«Je me lève et porte des cloches sur mon corps. Je suis très ridicule, j’aime beaucoup Noël », a ajouté Sofía.

Mais ce qui a peut-être le plus attiré l’attention est la déclaration selon laquelle les trois sœurs de Castro Rivera vivront Noël en famille et aux côtés de leurs deux parents, qui ont divorcé en 2018.

«On se retrouve toujours à Noël et ce n’est pas parce qu’ils vont revenir, mais c’est bien que nous passions Noël avec mon père et ma mère et qu’ils s’entendent très bien. Je le dis désormais car sûrement le 24 nous allons télécharger une photo dans ce bel arbre et pour que la note du 25 ne soit pas: ‘Il y a un retour entre Angélica et’ El Güero ‘»A souligné Sofía Castro pour ses 3 510 abonnés.

Les trois femmes ont dit au revoir à la vidéo avec leur pétition au Père Noël. María Fernanda a été directe et a exprimé le souhait que presque tout le monde partage: «Que le COVID s’en aille».

Angélica Rivera a consacré un message plus large: “Beaucoup de santé pour le monde, beaucoup de conscience de nous tous pour pouvoir sauver le monde et avoir beaucoup de santé, et évidemment que l’amour ne manque jamais dans le cœur de chaque foyer.”

Sofía Castro a profité de cette participation pour réitérer, en riant, son amour pour le gel que Chayanne a promu il y a de nombreuses années, et a accepté avec sa mère et sa sœur de bons voeux.

