Malgré ses objections à la façon dont alors-Sen. Joe Biden a traité son témoignage lors des audiences de confirmation du juge de la Cour suprême Clarence Thomas il y a près de 30 ans, Anita Hill dit qu’elle vote pour le candidat démocrate.

« Nonobstant toutes ses limites dans le passé, et les erreurs qu’il a commises dans le passé, malgré celles-ci – à ce stade, entre Donald Trump et Joe Biden, je pense que Joe Biden est la personne qui devrait être élue en novembre », a déclaré Hill a déclaré à ..

Biden était président du Comité judiciaire du Sénat en 1991 lorsque Thomas a été nommé à la Cour suprême par le président George H.W. Buisson. Hill a avancé des allégations selon lesquelles Thomas l’avait harcelée sexuellement alors qu’ils travaillaient ensemble à la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi et son témoignage a attiré l’attention nationale. Thomas a nié les allégations et a qualifié les audiences de « lynchage high-tech ».

Lors des audiences, Hill a été grillée sur les détails inconfortables de ses allégations par des membres du comité entièrement masculin et entièrement blanc, dont Biden lui a demandé de partager « le plus embarrassant de tous les incidents ». Les membres du comité républicain ont mis en doute sa crédibilité et l’ont accusée de «parjure».

Hill pense que Biden n’a pas réussi à contrôler ses collègues du comité et a critiqué sa décision de ne pas appeler d’autres femmes pour témoigner qui étaient prêtes à corroborer ses accusations. Biden a appelé Hill en avril 2019 pour s’excuser pour sa gestion de l’affaire, mais Hill a déclaré au New York Times que les excuses n’étaient pas satisfaisantes.

« Je ne peux pas être satisfait en disant simplement: » Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé « », a déclaré Hill au Times. « Je serai satisfait quand je saurai qu’il y a un réel changement, une réelle responsabilité et un véritable objectif. »

Hill a déclaré à l’époque qu’elle n’excluait pas la possibilité de soutenir Biden, affirmant qu’elle était « vraiment ouverte au changement des gens », mais elle a déclaré au Times que pour gagner son vote, Biden devait assumer la responsabilité des auditions.

Le lendemain de la publication de sa réponse dans le Times, Biden a déclaré: «Je ne pense pas que je l’ai mal traitée», lors d’une apparition sur ABC sur «The View».

Mais lors d’une interview trois jours plus tard avec « Good Morning America », Biden a déclaré: « Elle n’a pas été bien traitée. »

«C’est ma responsabilité», dit-il. « En tant que présidente du comité, j’assume la responsabilité qu’elle n’a pas été bien traitée. J’en assume la responsabilité. »

Hill, un avocat et professeur d’université qui se consacre à la lutte contre la violence sexiste, a déclaré à . que cette déclaration avait créé « une ouverture ». Elle a dit qu’elle était « plus que disposée à travailler » avec Biden.

« Je veux que le prochain président soit quelqu’un à qui je puisse aller et parler des vrais problèmes que les femmes, les hommes et les personnes non binaires vivent avec la violence dans ce pays, qui leur est adressée en raison de leur sexe », a déclaré Hill. . « Je crois que Joe Biden serait cette personne. Je ne crois pas que Donald Trump serait la personne qui m’entendrait. »

«Mon engagement est de trouver des solutions», a-t-elle déclaré. « Et si cela signifie voter pour Joe Biden, qu’il en soit ainsi. »

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Anita Hill dit que Joe Biden « devrait être élu » malgré les « erreurs » du passé