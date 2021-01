Le directeur de l’Institut national américain d’allergologie et des maladies infectieuses (NIAID), Anthony Fauci, a réfuté dimanche les déclarations du président Donald Trump selon lesquelles des données fédérales sur les infections et les décès dus au COVID-19 aux États-Unis United étaient exagérés.

“Les morts sont de véritables morts”, a déclaré Fauci à ABC News, ajoutant que les hôpitaux effondrés et le stress sur les toilettes “ne sont pas faux. C’est réel”.

Fauci et le directeur général de la santé publique du gouvernement des États-Unis, Jerome Adams, ont défendu l’exactitude des données sur la maladie publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC pour son acronyme en anglais) des États-Unis après Trump attaque les méthodes de comptage de l’agence.

“Le nombre de cas et de décès du virus chinois est grandement exagéré aux États-Unis en raison de la méthode de comptage ridicule de @CDCgov”, a écrit Trump sur Twitter.

Le toujours président des États-Unis, qui quittera ses fonctions le 20 janvier, a minimisé à plusieurs reprises la gravité de la pandémie. Il a également rejeté et ignoré les recommandations fédérales visant à contenir la propagation.

Les États-Unis ont signalé plus de 20 millions de cas positifs et environ 347000 décès dus au coronavirus, selon les données du CDC.

“Du point de vue de la santé publique, je n’ai aucune raison de douter de ces chiffres et je pense que les gens devraient être très conscients qu’il ne s’agit pas seulement de décès”, a déclaré Adams. “Il s’agit d’hospitalisations, de capacité.”

De plus, Fauci et Adams étaient optimistes quant au taux de vaccination des Américains. Jusqu’à présent, plus de 4,2 millions de personnes ont reçu la dose contre COVID-19. Loin, en tout cas, des 20 millions que l’administration Trump entendait atteindre avant la fin de 2020.

Fauci a ajouté qu’il pensait que le nombre de vaccinations quotidiennes pourrait être porté à un million et a appelé à une “véritable coopération” entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États.