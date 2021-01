Antifa

/ Définition (USA) / C’est un mouvement de gauche qui a émergé aux États-Unis dans les années 1980, avec une tendance antifasciste, antiraciste, anti-xénophobe et anti-homophobe qui rassemble différents groupes. Cependant, il manque d’organisation, de structure et de leader. Il a essayé d’être classé par le gouvernement actuel de ce pays comme une organisation terroriste, mais en raison de son manque de structure, il n’a pas pu être totalement interdit. Pour réprimer les manifestations promues par Antifa et Black Live Matters, le gouvernement américain a mis en œuvre le recours à la force, déployant la Garde nationale à Washington et dans plusieurs États du pays, et a même menacé le déploiement de l’armée comme s’il s’agissait de d’une guerre ou d’un événement catastrophique.

Capitole

/ Définition (USA) / Siège principal du pouvoir législatif aux États-Unis dans lequel fonctionnent la Chambre des représentants et le Sénat. C’est une icône de la majesté et de la puissance que possèdent les États-Unis. Ce poids symbolique en a fait une cible militaire dans les attaques du 11 septembre, et c’est un endroit hautement protégé et gardé par la Garde nationale nord-américaine.

Alors que les manifestations menées par Black Live Matters à la suite du meurtre de George Floyd ont abouti à 14000 arrestations, lors de l’assaut du Capitole par des groupes suprémacistes blancs, seules 52 arrestations ont été effectuées, malgré le nombre de personnes blessées et tuées.

Lors des événements de janvier 2021, seule la sécurité de la police du Capitole a agi, la participation de la Garde nationale n’a pas été ordonnée et les échecs évidents dans la protection de ce complexe ont conduit à la démission du chef de la sécurité et d’autres autorités chargées du maintien de l’ordre. .

L’assaut du Capitole a non seulement causé la terreur parmi les membres du Congrès, il a également gravement endommagé la perception de stabilité projetée par le régime politique présidentiel des États-Unis d’Amérique. Les enquêtes et autres conséquences politiques de cet événement sont toujours en cours d’évaluation, et pourraient aboutir à la destitution de toujours le président Donald Trump.

/ Curiosités / «L’incendie de Washington» survenu en 1814 dans le cadre de la guerre anglo-américaine, est le précédent le plus important de l’attaque du Capitole et de la Maison Blanche, et a été perpétré par des soldats britanniques envoyés pour fouler aux pieds le moral du peuple américain qui avait déjà atteint son indépendance.

Institutionnalité

/ Définition (USA) / Le gouvernement nord-américain a un système de gouvernement fédéral dans lequel le pouvoir central et les États associés partagent certaines compétences, tandis que d’autres sont exclusives au pouvoir central.

Le régime politique est présidentiel, dans lequel le président est le chef de l’État, chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Cela implique que toutes les fonctions administratives, représentant l’État et dirigeant les affaires de guerre, correspondent à une seule personne élue séparément du pouvoir législatif.

Ce régime est contraire au parlementarisme, par conséquent, la capacité du Parlement à contrôler l’exécutif est réduite à certains cas prévus par la Constitution, tels que l’ouverture et l’exécution de la mise en accusation du Président, et la sélection de la Président dans le cas où aucun des candidats n’obtient la majorité.

suprémacie blanche

/Définition/ Idéologie raciste, ancrée dans le fascisme, basée sur la supériorité de la race blanche, qui propose cette ethnie comme le seul appel à exercer une autorité économique, politique et sociale.

Cette idéologie guide l’organisation de divers groupes enregistrés dans l’extrême droite comme le Ku Klux Klan et les néo-nazis, et est largement acceptée dans des mouvements tels que la soi-disant nation aryenne ou Alliance nationale. Ses principales caractéristiques sont ses positions anticommunistes, islamophobes, anti-immigration et antisémites.