le FC Barcelona Il traverse une période difficile tant sur le terrain qu’en dehors. Bien qu’il ne parvienne pas à maintenir la régularité match par match, du côté de en dehors des polémiques autour des principales figures de l’équipe grandissent. Le monde du Barça a été ébranlé après les déclarations malheureuses d’Éric Olhats, l’ancien manager et mentor de Antoine Griezmann, où visant contre Lionel Messi et qu’il a ensuite été contraint de se rétracter.

“Je suis fatigué de toujours être le problème de tout au club”, était la phrase de La Pulga qui a parcouru la planète, après avoir été consultée sur ces mots. Désormais, l’attaquant français a décidé de rompre le silence pour parler de tout dans une interview avec Jorge Valdano.

“Il est temps de remettre les choses à leur place”, a lancé le dernier champion du monde au début de l’entretien avec Universo Valdano diffusé ce lundi sur la plateforme Movistar Plus. «Comme je l’ai dit ce jour-là (le jour de la présentation au Camp Nou), je ne voulais pas parler à l’extérieur, mais sur le terrain, car c’est ce que je fais de mieux, avec le ballon à mes pieds. Mais je pense Il est temps de remettre les choses à leur place car je supporte les choses depuis longtemps, commente … J’ai déjà dit que ça suffit “, fit-il remarquer.

L’attaquant a rompu le silence après la polémique qui a été créée avec les déclarations de son ancien représentant

L’attaquant a déclaré que lors de sa première conversation avec Messi À son arrivée au club en 2019, l’Argentin a avoué qu’il était bouleversé parce que l’année précédente, il avait rejeté l’offre du club et l’avait publiquement félicité: “ J’ai parlé avec Leo à mon arrivée et il m’a dit que lorsque je l’ai rejeté la première fois. ça l’a foiré, ça fait mal parce qu’il a fait des commentaires publics et à la fin j’ai dit non. Mais il m’a dit que depuis qu’il était dans son équipe, il allait mourir avec moi et c’est ce que je remarque tous les jours ».

Griezmann Il a reconnu que ce refus initial aurait généré une mauvaise image: “Il se peut qu’il y ait des commentaires même dans les vestiaires, des journalistes, des fans, alors quand je suis arrivé j’ai demandé pardon, oui, mais je parlais du terrain si quelqu’un se sentait offensé.”

Concernant sa performance, il a demandé à être compris par la situation qu’il a dû traverser: «Je pense d’abord qu’en un an et demi j’ai eu trois coachs. Très difficile lorsque vous arrivez à Barcelone, d’un club au style contraire (Atlético de Madrid) et que vous avez trois entraîneurs avec une pandémie de quatre 4 mois presque sans jouer … C’est difficile et bien sûr j’ai encore besoin de temps pour m’adapter à mes coéquipiers et eux à moi. Et encore plus avec trois autocars et trois systèmes différents ».

Valdano a suggéré de revoir les entraîneurs qu’il avait dans l’équipe catalane et a refusé de les critiquer. De Valverde Il était reconnaissant de l’avoir amené: «Il m’a demandé de jouer à gauche pour jouer l’espace en permanence avec Jordi Alba. J’ai remarqué sa confiance à tout moment ».

Bien que de Quique Setien Il a avoué être bouleversé de ne pas être partant: «Après un match avec Aleti que j’ai joué pendant 5 minutes, il m’a dit: ‘Antoine peux-tu venir, je veux te parler’. Je lui ai dit que ce n’était pas nécessaire et il a dit qu’il voulait savoir combien de temps il serait en colère. Je lui ai dit d’être calme que j’allais travailler et que je n’allais pas me mettre en colère, “Si tu veux me mettre, enfile-moi et sinon, rien ne se passe.” Il a également reconnu avoir acquis certains concepts: “J’ai beaucoup appris en sortant le ballon, en m’écartant, en passant des passes qui pouvaient être faites, ma relation avec lui était normale.”

Griezmann avait déclaré que l’entraîneur de la France savait où l’utiliser sur le terrain (.)

Par rapport à Ronald Koeman, a profité de l’occasion pour clarifier une phrase qui à l’époque avait suscité la controverse après avoir souligné que Didier Deschamps, directeur technique de l’équipe de France, il savait où sur le terrain le mettre: «En France, ils ont commencé à interroger Deschamps parce qu’ils disaient que nous étions une équipe ennuyeuse. Je l’ai dit en ce sens que c’est un entraîneur qui sait ce qu’il fait. C’était une démonstration d’affection pour Deschamps parce qu’ils les collaient ».

À son tour, il a assuré que le respect des décisions de ses entraîneurs fait partie de sa personnalité: «Je fais ce que le coach me demande. Bien que je ne sois pas d’accord parce qu’il ne le voit pas de cette façon, je lui dis que vous avez raison. Je l’ai appris de cette façon. Si le coach me demande des choses, je les ferai même si je crois que ce n’est pas comme ça ».

Ces dernières semaines, de l’environnement de Griezmann phrases contre Messi, le traitant même de tyran du vestiaire du Camp Nou, ce qui a généré trop de répercussions. Cependant, le tireur français s’est chargé d’expliquer que les deux personnes qui ont fait ces commentaires ne font pas partie de son entourage: «Mon oncle ne sait pas comment fonctionne le football. Et à la fin, le journaliste a fini par lui enlever la phrase. J’ai dit à Leo que je ne leur parlais jamais, en fait je n’ai même pas le numéro de téléphone de mon oncle ».

De son supposé ancien représentant, Eric Olhats, Il a fait remarquer qu’il n’était jamais son agent, bien qu’il l’a aidé dans ce genre d’affaire, mais il a dit qu’il avait coupé toutes sortes de liens il y a quelques années, quand il avait raté son mariage: «Ce jour-là, il a été invité à la table d’honneur avec moi et non Il est venu, puis il m’a énervé beaucoup et à partir de là, je n’ai plus de relation avec lui.

Griezmann a insisté sur le fait qu’il entretenait une excellente relation avec Messi (.)

Antoine Griezmann signé par FC Barcelona en juillet 2019 et, jusqu’à aujourd’hui, il n’avait jamais parlé aux médias des différentes rumeurs qui avaient surgi lors de son séjour au Camp Nou.

Le français a été choisi pour diverses raisons, de ce documentaire dans lequel il annonçait qu’il resterait à l’Atlético de Madrid («La décision», un an avant de devenir footballeur argentin), à sa relation personnelle avec Lionel Messi.

L’attaquant français n’a pas montré sa meilleure version sur le terrain depuis son embauche. Au cours de la dernière saison, son premier en tant que culé, a disputé 48 matchs entre toutes les compétitions et n’a marqué que 15 butsAlors que l’année dernière à l’Atlético, il a joué le même montant et en a converti 21. Quant aux passes décisives, le nombre était également plus élevé en tant que matelas (10 à 4 en tant que joueur du Barça).

