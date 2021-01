Gabrielle Chanel, Coco Chanel, a surmonté les crises de création, les légendes et les déceptions, mais son empire reste debout et malgré les hauts et les bas de la vie, elle a toujours eu un bras auquel se raccrocher, celui de sa sœur Antoinette, la grande inconnue, toujours présente dans un cadre discret second plan.

“Les soeurs Chanel” (Ed. Espasa), le livre de l’écrivain britannique Judithe Little, mise en vente le 7 janvier, nous présente deux femmes qui se sont soutenues, renfort et pilier malgré les vicissitudes de la vie.

Un rôle non reconnu

Un livre qui révèle la relation entre les deux sœurs “et le rôle méconnu d’Antoinette dans la naissance de Chanel, une entreprise qui a traversé des décennies avec un style qui l’identifie”, a expliqué Judithe Little dans une interview à Efe, qui assure que il a passé beaucoup de temps à rechercher d’anciens recensements et journaux français pour rassembler l’histoire de leur vie.

L’histoire a capturé Coco Chanel comme une figure solitaire et distante, où ses jolis colliers de perles, bien qu’élégants, étaient également un bouclier protecteur. Cependant, le livre met en lumière une histoire de perte et d’amour de deux sœurs, dans laquelle se reflètent tragédie et triomphe.

Coco Chanel (Saumur 1883-Paris 1971) n’a dit à personne que son père l’avait abandonnée et qu’elle avait grandi dans un orphelinat conventuel. “Antoinette connaissait la vérité et elle est la vraie narratrice de l’histoire”, une femme capable de révéler “le côté intime et honnête de Coco qu’elle-même gardait caché”.

L’auteur du livre considère que l’abandon de son père a marqué Gabrielle Chanel depuis qu’elle était enfant. «Il a passé sa vie à essayer de combler le vide qu’il a laissé et à chercher l’amour», un amour qu’il ne considère pas comme lui étant pleinement venu.

Mais en plus, Little montre dans le livre le rôle important qu’Antoinette a joué dans la fondation de Chanel. “Cela me dérangeait que personne n’ait entendu parler d’elle. Je voulais qu’Antoinette ait enfin une voix avec laquelle raconter son histoire et celle de Coco.”

L’écrivain assure que même si Coco aurait atteint le summum du design sans sa sœur, elle ne l’aurait pas atteint “si vite”.

Au cours de ces premières années, lorsque Coco apprenait à diriger l’entreprise, «elle avait besoin de quelqu’un à ses côtés pour lui faire confiance».

La boutique de Biarritz qu’Antoinette dirigeait seule a été la première à vendre Chanel Haute Couture et cela s’est avéré être une excellente source de revenus pour l’entreprise, à tel point que cela a permis à Coco de rembourser sa dette avec Arthur Edward Capel, qu’il l’avait financée depuis le début et que beaucoup considèrent comme le grand amour du créateur.

Les images de coco Chanel ils renvoient le reflet d’un style élégant et sophistiqué, celui d’une femme mystérieuse, une image que Little ne croit pas totalement vraie.

“Cela correspond à la vie qu’elle s’est créée pour elle-même mais évidemment cela n’a rien à voir avec ses origines.” L’écrivain prévient qu’elle a dû apprendre à être élégante et sophistiquée.

«Et elle était intrinsèquement mystérieuse parce qu’elle ne voulait pas que quiconque sache d’où elle venait vraiment. Dès son plus jeune âge, elle était déterminée à être la personne qu’elle voulait être, pas la personne qui venait chez la religieuse. Elle était très courageuse à cet égard.

L’image que Judithe Little tente de laisser au lecteur est celle de deux sœurs unies, une relation dans laquelle Antoinette a eu un rôle important.

Il est dit que les deux C imbriqués du logo Chanel Ils proviennent de motifs sur les fenêtres de l’orphelinat où les sœurs ont passé leur petite enfance. Cependant, quand Little les observe, il voit “Coco et Antoinette bras dessus bras dessous. Contre toute attente, ils ont réussi à vaincre la pauvreté et à créer un héritage qui dure aujourd’hui.”