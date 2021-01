Les 3 buts de Lautaro Martínez lors du triomphe de l’Inter contre Crotone

L’Inter a commencé l’année 2021 de la meilleure des manières avec sa huitième victoire consécutive en Une série contre Crotone par 6 à 2, avec trois buts de l’Argentin Lautaro Martinez, ce qui lui a permis de suivre de près les Milan, qui a ensuite battu Benevento 2-0 et a retrouvé sa tête au classement. Malgré la victoire, l’entraîneur Antonio Conte Il n’a pas caché son inconfort avec certains noms propres de son équipe lors de la conférence de presse.

L’Italien a reconnu que Arturo vidal, l’un des grands renforts de cette saison, est loin de son meilleur niveau et reproche au Chilien le manque d’engagement en matière d’entraînement. «Vous devez baisser la tête et pédaler. Personne n’a la garantie d’une place à l’Inter. Il peut certainement faire beaucoup mieux qu’il ne le fait », a-t-il déclaré.

«Jusqu’à présent, il y a eu trop de hauts et de bas et nous ne pouvons pas nous le permettre. Il sait qu’il doit à nouveau s’entraîner dur parce que parfois, peut-être, lorsque vous jouez dans de grandes équipes, ce n’est plus une priorité », a-t-il expliqué. Conte, qui a ainsi découvert un court-circuit avec le milieu de terrain qui vient de jouer pour Barcelone, le Bayer Munich et la Juventus, trois des meilleures équipes de la dernière décennie.

Antonio Conte a remplacé Vidal à la mi-temps (.)

Vidal était sous les ordres de Conte dans la Juventus entre 2011 et 2014 et a été la signature vedette de la saison à l’Inter, venant de l’équipe catalane qui l’a laissé partir dans le cadre d’une restructuration de son équipe. Le Chilien a concédé un penalty en première période, ce qui a permis au Crotone nul 2-2, avant d’être remplacé à la mi-temps par Stefano Sensi.

L’ancien joueur de la BarceloneLe joueur de 33 ans n’a pas réussi à briller en ce début de saison, notamment lors de la défaite 2-0 contre le Real Madrid fin novembre.

La mauvaise nouvelle pour l’Inter, au-delà de la performance chilienne, c’est que Romelu lukaku Il est parti blessé. L’attaquant a marqué son 50e but pour l’équipe italienne à la 64e minute, mais a boité après avoir été touché à la cuisse droite 10 minutes plus tard.

“Lukaku m’a dit qu’il avait un peu de fatigue, on verra demain s’il est à risque pour la Sampdoria ou pas. On l’a changé tout de suite, ça ne devrait pas être quelque chose de sérieux », a déclaré Conte, qui était satisfait du jeu de son équipe:« Il y a beaucoup de désir et ça se voit. C’est important de continuer comme ça, on produit et on crée beaucoup, on marque beaucoup de buts, les buts encaissés sont dommage ».

PLUS SUR CE SUJET:

Lautaro Martínez a brillé avec 3 buts lors de la victoire de l’Inter sur Crotone

L’insulte en espagnol de l’attaquant de Leeds de Bielsa qui est devenu une fureur dans les réseaux

Scandale en Angleterre avec Lanzini, Lo Celso et Lamela: ils ont rompu la quarantaine et Mourinho a explosé

Avec des informations de l’.