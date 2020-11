28/11/2020 ANTONIO ESC MEZ EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD PAGE OFFICIELLE DE TELECINCO

MADRID, 28 ANS (CHANCE)

«J’ai écouté un fragment de la cassette, il y a plus ou moins 36 ans. Paco était très fier, j’ai vu la cassette dans le bureau où se trouvait mon père, j’ai entendu un fragment parce que mon père ne voulait pas me montrer le contenu, m’a dit mon père que Paco était très bouleversé. Ce que j’ai entendu était laid, cela a signifié une terrible déception pour Paquirri », furent les premiers mots d’Antonio Escámez (fils de l’administrateur de Cantora et exécuteur testamentaire de Paquirri).

Son témoignage nous a laissés très surpris car, outre qu’il a fini par reconnaître qu’il a en sa possession la cassette que Paquirri a gardée pour divorcer d’Isabel Pantoja, il a donné des détails sur le contenu de cet enregistrement: “Je connais la cassette parce qu’un jour Je demande à mon père dans le bureau de Cantora. J’entends un fragment d’Isabel parler à une autre personne. Quelqu’un a donné cette cassette à Paco et je pense que je me souviens que c’était du cercle d’Isabel, mais je ne sais pas qui c’est, il a commenté ça. En écoutant la cassette, ce n’étaient pas non plus des insultes. Donc, mon père au bureau joue la cassette et Isabel a mal parlé de Paco, ce que j’ai entendu, c’était se plaindre de la façon d’être de Paco, le résumé est que. Je me souviens que Je ne sais pas s’il a cité un motif, mais il a dit qu’il ne pouvait pas imaginer Paco comme ça. Quelque chose était arrivé à Paco. Il le décrit comme macho. “

De plus, il n’a pas hésité à donner son avis sur la question: «Mon opinion est que ce mariage n’allait pas durer longtemps car il se compliquait. Il y avait des désaccords, des discussions. Je pense que je me souviens avoir dit quelque chose comme ‘oh quoi voir cet homme comme il est, si j’arrive à le savoir, le fait est que Paco a senti cela fatal. Paco était jaloux et macho, tous ceux qui le connaissaient le savaient, il avait aussi une blessure de son premier mariage, une blessure grave et peut-être que c’était la goutte d’eau. Il a rempli le verre. La blessure de Carmina ne l’a pas refermé. “

Antonio n’a pas voulu révéler plus que ce qu’il dit par «peur», cependant tous les collaborateurs assurent qu’il en sait plus. Kiko Matamoros dit qu’il a la cassette et Antonio rit et finit par confirmer qu’il a la fameuse cassette: “Dans le cas dont nous parlons, il faut prendre des précautions contre les représailles. A mon avis, Isabel n’est pas déprimée dans un lit pleure, il se réarme. J’ai aussi des balles dans la chambre, mais cela ne sortira pas tant que ce ne sera pas nécessaire. Nous pensons que le jour où le coffre-fort a été ouvert, ils cherchaient cette cassette. “