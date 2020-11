29/11/2020 ANTONIO ESC MEZ EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD TELECINCO.ES

MADRID, 29 ANS (CHANCE)

Vendredi, dans la troisième spéciale de Cantora, Silvia Pantoja nous a raconté des événements survenus il y a 37 ans qui n’avaient pas été discutés publiquement, mais ce qui nous a vraiment laissés bouche bée était le témoignage d’Antonio Escámez, fils de l’un des exécuteurs testamentaires. du testament de Paquirri et de l’ancien administrateur de Cantora.

Antonio Escámez a avoué avoir entendu la célèbre cassette que Paquirri gardait sous clé dans laquelle Isabel Pantoja parlait en mal du torero avec une autre femme. De plus, il a assuré que cette cassette est en sa possession, il l’a gardée toute sa vie car c’est son père qui l’a protégé au moment de la mort de Paquirri.

Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir quand cette fameuse bande sera sortie et attention! Parce qu’Antonio Escámez nous a révélé ce qui doit se passer pour que cela se produise: “J’ai besoin de la bande pour me défendre, de ma propre initiative ou pour de l’argent, je vous garantis que je ne le ferai pas” et précise que le contenu n’est pas l’infidélité d’Isabel avec une femme: “Cette cassette ne va pas là-bas. Elle est conforme à ce que j’ai commenté hier, une cassette qui l’a dérangé parce qu’elle ne parle pas bien de lui et là il l’a laissée.”

Le fils de l’ancien exécuteur testamentaire de Paquirri soutient qu’il n’a pas critiqué Isabel Pantoja, il a seulement défendu sa version des événements: «Je n’ai rien dit contre elle qui ne soit pas ma propre expérience, l’expérience de mon père, non Je suis allé contre elle, j’ai simplement raconté les faits selon ma version. Pointez et balle. Je ne vois pas pourquoi elle va aller contre moi, mais je vais me défendre du mieux que je peux. ” De plus, il offre toute son aide à Kiko Rivera: “Je lui ai offert mon aide car la documentation dont je dispose et dont il a besoin va lui être disponible sans aucun problème.”