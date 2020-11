WASHINGTON (AP) – Il y a de fortes chances que les Américains ne sachent pas qui a remporté l’élection présidentielle de mardi le même jour, ni même le lendemain.

La raison principale? De nombreux États ont facilité le vote par courrier dans le contexte de la pandémie de coronavirus et des préoccupations concernant la foule dans les centres de vote. Mais en général, les bulletins de vote par correspondance prennent plus de temps à traiter que les bulletins de vote en personne.

___

DIFFÉRENTS ÉTATS, DIFFÉRENTES POSITIONS

Certains États ayant une longue expérience de l’utilisation du vote par correspondance ont apporté des ajustements à ces étapes supplémentaires.

En Floride, les agents électoraux peuvent commencer à compter les bulletins de vote 22 jours avant le scrutin. En Caroline du Nord, à partir de cinq semaines avant l’élection, les conseils des comtés insèrent les bulletins de vote approuvés dans les machines à voter, ce qui permet une compilation rapide le jour du scrutin.

Mais d’autres entités telles que le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, toutes dotées de législatures à majorité républicaine et toutes sans volonté politique claire, ont pris la décision consciente d’attendre et de ne pas compter les bulletins de vote avant le jour du scrutin. En conséquence, cela pourrait prendre plusieurs jours pour examiner suffisamment de bulletins de vote pour projeter un gagnant.

Les pressions exercées par les États sur l’utilisation des bulletins de vote par correspondance surviennent alors que le président Donald Trump accuse que le processus de vote par correspondance regorge de pratiques frauduleuses.

___

LE JOUR DES ÉLECTIONS N’EST PAS TOUJOURS LA DATE LIMITE

Il y a aussi une autre tournure qui pourrait retarder le processus d’identification du gagnant: dans certains États clés, les bulletins de vote par correspondance peuvent être acceptés plusieurs jours après le jour du scrutin et comptent toujours, à condition qu’ils soient timbrés au plus tard le jour du scrutin. Les démocrates ont fait valoir que le grand nombre de votes absents et la lenteur du service postal dans certaines régions rendaient ces précautions nécessaires.

Par exemple, les bulletins de vote postaux au Nevada n’expirent que le 10 novembre tant qu’ils ont été tamponnés par le jour du scrutin. En Caroline du Nord, la date limite est le 12 novembre.

___

IL Y AURA DES DÉFIS

Les sondages indiquent que la majorité des partisans de Trump prévoient de voter le jour du scrutin, tandis que plus de la moitié des partisans de Joe Biden avaient prévu de voter par correspondance. L’équipe juridique de la campagne Trump devrait contester la validité de nombreux bulletins de vote par correspondance déposés dans des États contestés comme la Pennsylvanie et le Wisconsin.

“Nous aurons un contingent important d’avocats qui seront prêts à repousser toute ruse que les démocrates tenteront”, a déclaré Tim Murtaugh, directeur des communications de la campagne de Trump.

___

SIGNES PRÉMATURÉS

Bien que le résultat des élections ne soit probablement pas connu mardi soir, les résultats de deux États pourraient dicter le déroulement du concours.

La Floride et la Géorgie permettent aux autorités électorales de commencer à traiter les bulletins de vote des semaines avant le jour du vote, ce qui permet au décompte d’aller beaucoup plus vite. La date limite pour déclarer les gagnants dans les deux entités ne sera probablement pas très différente de celle des élections précédentes, à moins que les courses ne soient définies par une marge trop étroite pour déclarer un gagnant. Si Biden remporte l’un de ces deux États, les chances d’une victoire de Trump seront gravement compromises. La même chose est vraie en Caroline du Nord.