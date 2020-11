WASHINGTON (AP) – Au milieu d’une flambée des cas de coronavirus, les électeurs ont classé la pandémie et l’économie comme leurs deux principales préoccupations dans le concours entre le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, selon l’AP VoteCast, un sondage national de l’électorat.

Les électeurs semblaient particulièrement penchés vers la crise de la santé publique comme le plus gros problème pour le pays, alors que l’économie était en deuxième position. Moins de personnes ont mentionné les soins de santé, le racisme, les pratiques policières, l’immigration ou le changement climatique.

Après huit mois et 232 000 morts, les candidats font face à un électorat mécontent. De nombreux électeurs ont indiqué avoir été personnellement touchés par le virus. Près de 6 sur 10 ont déclaré que le pays allait dans la mauvaise direction.

Le sondage a révélé que le leadership de Trump était un facteur important à prendre en compte dans la décision des électeurs. Près des deux tiers des électeurs ont pensé à Trump lorsqu’ils ont voté, que ce soit pour lui ou contre lui.

Voici un aperçu de ceux qui ont voté et des questions qu’ils ont examinées, sur la base des résultats préliminaires d’AP VoteCast, un sondage national auprès de plus de 127000 électeurs et non-votants réalisé pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago.

___

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

Environ 4 électeurs sur 10 ont noté que la pandémie de coronavirus est le problème le plus important auquel le pays est confronté. Environ 3 sur 10 ont déclaré que l’économie et l’emploi étaient prioritaires. Trump, qui a minimisé le virus, a tenté de concentrer sa campagne sur l’état de l’économie avant le début de la pandémie, tandis que Biden a déclaré que l’économie ne s’améliorera pas à moins que le virus ne soit maîtrisé.

Les électeurs semblaient plus enclins à penser que le gouvernement devrait donner la priorité à contenir la propagation du virus – même si cela nuit à l’économie – plutôt qu’à dire que l’économie devrait être le principal problème.

Environ la moitié des électeurs ont déclaré que la situation des coronavirus aux États-Unis n’était pas sous contrôle. Environ 60% des électeurs ont déclaré que l’économie était en mauvais état, tandis qu’environ 4 sur 10 ont déclaré que les conditions économiques étaient excellentes ou bonnes.

___

L’IMPACT PERSONNEL DE LA PANDÉMIE

Des pertes d’emplois aux objectifs manqués, les électeurs ont ressenti l’impact de la pandémie à un niveau personnel alors que le coronavirus se propageait à travers le pays.

Une écrasante majorité d’électeurs a déclaré que la pandémie les avait touchés personnellement. Environ 4 personnes sur 10 ont déclaré qu’un membre de la famille avait perdu un emploi ou un revenu. Près de la moitié ont déclaré ne pas avoir pu assister à un événement important et environ 20% ont évoqué le décès d’un membre de la famille ou d’un ami proche du COVID-19.

Les électeurs considèrent leur situation financière comme stable malgré la fragilité de l’économie. Environ 7 sur 10 ont déclaré que leurs finances personnelles étaient stables; environ 2 sur 10 ont déclaré qu’ils s’aggravaient. Seul un sur 10 a déclaré que ses finances s’étaient améliorées.

___

VOTE

Les électeurs ne sont pas restés à l’écart, donc les experts prédisent que le total des votes dépassera 139 millions en 2016. Environ 101 millions de personnes ont voté tôt.

Environ les trois quarts ont déclaré qu’ils savaient depuis longtemps pour qui ils voteraient lors de ces élections.

Les électeurs ont été interrogés sur leur niveau de confiance dans le fait que le décompte des voix sera exact, bien que Trump tente de mettre en doute l’intégrité du décompte.

Environ 25% des électeurs ont dit qu’ils étaient très confiants que les votes seront comptés avec précision, tandis que 40% ont dit qu’ils étaient plutôt confiants. Environ 3 sur 10 ont indiqué ne pas se fier à la précision du décompte électoral.

___

DISCONTENT RACIAL

Après un été de protestations et d’affrontements, parfois violents, sur l’inégalité raciale dans la police, environ la moitié des électeurs ont déclaré que le racisme est un problème “très grave” dans la société américaine. Environ trois sur dix ont dit que c’était grave; environ 20% ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème grave. Des proportions similaires indiquent que le racisme est un problème grave dans les pratiques policières du pays.

Environ un tiers des électeurs ont déclaré que la police était trop stricte dans la lutte contre la criminalité; un quart des électeurs ont déclaré que la police n’était pas assez stricte. Environ 40% pensent que la police fait bien son travail.

Mais, comparé à la pandémie et à l’économie, un nombre relativement faible d’électeurs – près de 10% – a fait du racisme et de la police une priorité dans ces élections. Seulement 4% considéraient les pratiques policières comme le problème le plus important.

___

Webber a rapporté de Fenton, Michigan.