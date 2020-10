Dimanche prochain à 10h00 se jouera le match de la neuvième journée de Ligue 1, dans lequel nous les verrons affronter Monaco déjà Bordeaux dans le Stade Louis II.

AS Monaco Il atteint la neuvième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Olympique de Lyon par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des huit matchs joués à ce jour, avec une séquence de 11 buts pour et 13 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, FC Girondins Bordeaux a réussi à vaincre Olympique de Nîmes 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Jimmy Briand Oui Remi Oudin, alors attendez-vous à répéter le marqueur, maintenant dans le fief de AS Monaco. Sur les huit matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, FC Girondins Bordeaux il en a remporté trois avec un chiffre de neuf buts pour et cinq contre.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, AS Monaco Il a réalisé des statistiques de deux victoires et deux nuls en quatre matchs disputés dans son stade, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, FC Girondins Bordeaux ils ont gagné une fois lors de leurs trois matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Louis II, obtenant en conséquence six défaites et huit nuls en faveur de AS Monaco. De même, les locaux ont un total de trois matches d’affilée invaincus contre ce rival de Ligue 1. Le dernier match qu’ils ont joué Monaco Oui Bordeaux dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, FC Girondins Bordeaux il est en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. AS Monaco Il arrive au meeting avec 11 points dans son casier et occupant la douzième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 12 points et occupent la neuvième position de la compétition.