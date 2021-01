Dimanche prochain à 07h00, ils se retrouveront au stade de San Mamés Athlétique et Elche dans le match correspondant à la 17e journée de LaLiga.

Athlétique Il atteint la dix-septième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Real Madrid par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 13 matchs disputés à ce jour, avec 18 buts en faveur et 19 contre.

Du côté des visiteurs, Elche a récolté une égalité à un contre Real Madrid, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre Athlétique. Sur les 14 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de LaLiga, Elche il en a remporté trois avec 13 buts pour et 17 contre.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, Athlétique il a gagné trois fois et perdu deux fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, Elche Il a un bilan de deux victoires, deux défaites et deux nuls en six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, faisant de lui un adversaire performant en tant qu’outsider.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Athlétique, les chiffres montrent une défaite et un nul en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Athlétique. Le dernier match entre Athlétique et Elche dans la compétition, il s’est joué en janvier 2020 et s’est soldé par un match nul (1-1).

Au jour d’aujourd’hui, Athlétique il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Athlétique il a 18 points dans le casier, se classant à la douzième place. Quant au rival, Elche, est en quinzième position avec 16 points.