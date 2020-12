Mönchengladbach reçoit ce samedi à 8h30 la visite de Hoffenheim dans le Borussia-Park lors de son treizième match en Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach Il atteint la treizième rencontre avec l’intention d’améliorer sa performance dans le tournoi après avoir fait match nul 3-3 contre Eintracht Francfort dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des 12 matchs disputés à ce jour, avec 23 buts en faveur et 20 contre.

Du côté des visiteurs, Hoffenheim ne pouvait pas gagner RB Leipzig lors de leur dernier match (1-0), de sorte qu’une victoire contre Borussia Mönchengladbach cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, Hoffenheim ils avaient gagné dans trois des 12 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un record de 19 buts pour et 22 contre.

Concernant la performance en tant que local, Borussia Mönchengladbach Il a un bilan de deux victoires et quatre nuls en six matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. À domicile, Hoffenheim Il a perdu trois fois et a fait match nul deux fois lors de ses six matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de Borussia Mönchengladbach pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Borussia-Park, obtenant en conséquence quatre victoires, deux défaites et huit nuls en faveur de Borussia Mönchengladbach. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute cinq matchs de suite sans perdre à l’extérieur contre Mönchengladbach. La dernière rencontre entre Mönchengladbach et Hoffenheim Cette compétition s’est déroulée en février 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, on peut voir que les locaux partent avec un avantage de six points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 18 points au classement. Pour sa part, Hoffenheim il compte 12 points et se classe treizième de la compétition.