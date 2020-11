Lundi prochain à 11h30 se jouera le match de la neuvième journée de la Premier League, qui affrontera Burnley déjà Palais de cristal dans le Turf Moor.

Burnley Il affronte le match de la neuvième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre Brighton et Hove Albion dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des sept matchs disputés à ce jour, avec trois buts en faveur et 12 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Palais de cristal a réussi à vaincre Leeds United 4-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts Eze, Ayew, Dann Oui Helder Costa, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de Burnley. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté quatre et compte un bilan de 12 buts marqués contre 12 buts encaissés.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, Burnley a réalisé des chiffres de trois défaites en trois matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Turf Moor Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, Palais de cristal ils ont gagné deux fois lors de leurs quatre matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à domicile BurnleyEn fait, les chiffres montrent deux victoires et trois défaites pour l’équipe à domicile. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de Burnley, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en juin 2020 et s’est terminée par un score de 0-1 en faveur de Burnley.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que l’équipe visiteuse a un avantage de 11 points. En ce moment, Burnley il a deux points et est en dix-neuvième position. De votre côté, Palais de cristal il compte 13 points et se classe huitième de la compétition.