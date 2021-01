Dimanche prochain à 11h00 se jouera le match de la quatorzième journée de Bundesliga, qui mesurera Bayern déjà Mayence dans le Allianz Arena.

Bayern Munich affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quatorzième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté lors des deux derniers matches de la compétition contre Bayern Leverkusen à domicile (2-1) et contre VfL Wolfsburg dans leur stade (2-1). De plus, les locaux ont remporté neuf des 13 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga et ont réussi à marquer 39 buts en faveur et 19 contre.

Du côté des visiteurs, Mayence 05 a subi une défaite contre Werder Brême dans le dernier match (1-0), il vient donc au match avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de Bayern Munich. Avant ce match, Mayence 05 il avait gagné dans l’un des 13 matchs de Bundesliga cette saison, marquant 12 buts pour et 26 contre.

Concernant les résultats en tant que local, Bayern Munich a réalisé un bilan de quatre victoires et deux nuls en six matchs disputés à domicile, des chiffres qui parlent positivement du groupe de Hans-Dieter Flick quand il joue dans son stade. Aux sorties, Mayence 05 Il a un bilan d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Bayern Munich, les chiffres montrent 12 victoires, deux défaites et deux nuls pour l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Bundesliga. Le dernier match auquel ils ont joué Bayern et Mayence dans ce tournoi, il a eu lieu en février 2020 et s’est terminé sur un résultat de 1 à 3 pour les locaux.

Au jour d’aujourd’hui, Bayern Munich il est en tête du classement avec une différence de 24 points par rapport à son rival. Bayern Munich il est l’actuel leader de la Bundesliga et compte 30 points dans le casier. Pour sa part, Mayence 05 il compte six points et occupe la dix-septième place du tournoi.