Dimanche prochain à 11h00, ils se réuniront dans le Olympiastadion Hertha Oui Wolfsburg dans le match qui correspond à la journée numéro 6 de la Bundesliga.

Hertha BSC a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre RB Leipzig lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour, avec neuf buts en faveur et 12 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, VfL Wolfsburg a été imposé à Arminia Bielefeld 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Maximilien Arnold Oui Wouter Weghorst, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Hertha BSC. Sur les cinq matchs qu’il a disputés dans cette saison de Bundesliga, VfL Wolfsburg il a remporté l’un d’entre eux et a un bilan de quatre buts marqués contre trois buts reçus.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, Hertha BSC ils ont perdu deux fois en deux matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. À domicile, VfL Wolfsburg Il a fait match nul deux fois lors de ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de Hertha BSC pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant au stadium du Hertha BSC et le bilan est de 12 victoires, six défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de Hertha, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué Hertha Oui Wolfsburg dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 1-2 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, on peut voir qu’entre Hertha BSC Oui VfL Wolfsburg il y a une différence de quatre points. L’équipe de Bruno Labbadia Il arrive au match en quinzième position et avec trois points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en dixième position avec sept points.