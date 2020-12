Dimanche prochain à 08h00 se jouera le match de la treizième journée de Ligue 1, qui affrontera Angers déjà Lorient dans le Stade Raymond Kopa.

SCO Angers affronte avec optimisme le match de la treizième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir battu Racing de Lens dans le Stade Bollaert-Delelis par 3-1, avec autant de Mathias Pereira Lage, Pierrick Capelle Oui Stéphane Bahoken. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans six des 12 matchs disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et ont un total de 22 buts encaissés contre 18 en faveur.

De votre côté, Lorient il a été battu 1-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Montpellier HSC, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et retrouver sa carrière au championnat. Avant ce match, Lorient il avait gagné dans deux des 12 matches disputés en Ligue 1 cette saison et a marqué 22 buts contre 12 pour.

Concernant la performance en tant que local, SCO Angers ils ont réalisé des statistiques de deux victoires, trois défaites et un nul en six matchs à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, Lorient Il a un bilan d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu avec lequel il mesurera. SCO Angers.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Raymond Kopa et le bilan est une défaite et quatre nuls en faveur de SCO Angers. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de Angers. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en août 2020 et le résultat était un match nul (0-0).

Au jour d’aujourd’hui, SCO Angers il est en tête du classement avec une différence de 11 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 19 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont huit points et occupent la dix-huitième place du tournoi.