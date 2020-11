Ce dimanche à 11h00 au Opel Arena les visages seront vus Mayence Oui Hoffenheim lors de la 9e journée de Bundesliga.

Mayence 05 arrive avec impatience au neuvième jour après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 3-1 à SC Fribourg dans le Schwarzwald-Stadion, avec un objectif de Jean Philippe Mateta. De plus, les locaux ont remporté l’un des huit matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 10 buts en faveur et 21 contre.

Du côté des visiteurs, Hoffenheim a dû se contenter d’un match nul 3-3 contre Stuttgart lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Sur les huit matchs qu’il a disputés dans cette saison de Bundesliga, Hoffenheim Il en a remporté deux avec un chiffre de 14 buts pour et 15 contre.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, Mayence 05 il a été battu trois fois et a fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. À domicile, Hoffenheim a un bilan d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour Mayence 05 ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Mayence 05En fait, les chiffres montrent cinq victoires, trois défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué Mayence Oui Hoffenheim dans cette compétition c’était en mai 2020 et le match s’est conclu sur un 0-1 favorable à Hoffenheim.

En analysant le tableau de classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de quatre points par rapport à Mayence 05. Les locaux viennent au meeting en quinzième position et avec quatre points dans le casier. Pour sa part, Hoffenheim il a huit points et se classe douzième dans la compétition.