Leicester voyager ce dimanche pour Parc Saint-James à mesurer avec Newcastle lors de leur dix-septième match de Premier League, qui débutera à 8h15.

Newcastle United Il affronte le match de la dix-septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre Liverpool dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 15 matches disputés jusqu’à présent en Premier League, avec une séquence de 17 buts pour et 24 contre.

Du côté des visiteurs, La ville de Leicester a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Palais de cristal lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Sur les 16 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, La ville de Leicester il en a remporté neuf avec 29 buts en faveur et 20 contre.

En tant que local, Newcastle United il a gagné trois fois, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en huit matchs disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À domicile, La ville de Leicester Il a un bilan de six victoires, une défaite et un nul en huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il peut donc être considéré comme un adversaire plus que dangereux en dehors de son stade, où il réalise une grande partie des points.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de Newcastle United et les résultats sont cinq défaites et un nul pour les locaux. De même, les visiteurs ont une séquence de quatre matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Newcastle. La dernière fois qu’ils se sont affrontés Newcastle et Leicester dans la compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un score de 0-3 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on constate qu’il y a une différence de 10 points en faveur de l’équipe visiteuse. L’équipe de Steve Bruce il se classe quatorzième avec 19 points sur son tableau de bord. Pour sa part, La ville de Leicester il compte 29 points et occupe la troisième place du classement.