Ce dimanche à 14h00 au Stade Groupama les visages seront vus Lyon Oui Saint Etienne lors de la 10e journée de Ligue 1.

Olympique de Lyon vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances au championnat après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre Lille OSC. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des neuf matchs disputés jusqu’à présent, avec 15 buts en faveur et neuf contre.

Du côté des visiteurs, AS Saint Etienne perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre Montpellier HSC, alors il vient pour répondre au besoin de revenir à la victoire dans le domaine de Olympique de Lyon.

En tant que local, Olympique de Lyon il a gagné deux fois et fait match nul deux fois en quatre matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent dans son stade. À domicile, AS Saint Etienne ont fait match nul une fois en quatre matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront consacrer beaucoup d’efforts à leur visite au stade de Olympique de Lyon si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile de Olympique de Lyon et les résultats sont deux défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre Saint EtienneEh bien, ils l’ont fait aux deux dernières occasions. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est déroulée en mars 2020 et s’est terminée par un score de 2-0 en faveur de Lyon.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par quatre points en faveur de Olympique de Lyon. L’équipe de Rudi Garcia il se classe sixième avec 14 points sur son tableau de bord. Pour sa part, AS Saint Etienne il a 10 points et est classé treizième de la compétition.