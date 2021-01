Samedi prochain à 13h30 se jouera le match de la quatorzième journée de Bundesliga, qui mesurera Stuttgart déjà Leipzig dans le Mercedes Benz Arena.

Stuttgart les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match qui correspond au quatorzième jour après avoir subi une défaite contre VfL Wolfsburg lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 13 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 26 buts en faveur et 20 contre.

Du côté des visiteurs, RB Leipzig a réalisé un nul nul contre Banlieue, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les 13 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, ils en ont remporté huit avec un solde de 24 buts marqués contre neuf encaissés.

Concernant les résultats en tant que local, Stuttgart Ils ont réalisé un bilan de deux défaites et quatre nuls en six matchs disputés dans leur stade, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, RB Leipzig ils ont un bilan de deux victoires, une défaite et trois nuls en six matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à domicile StuttgartEn fait, les chiffres montrent une défaite et un nul pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans connaître la défaite à domicile contre Stuttgart. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en février 2019 et s’est terminé sur un score de 1-3 pour Leipzig.

En analysant leur position dans le tableau des qualifications de la Bundesliga, on voit qu’avant le match, RB Leipzig est en avance sur Stuttgart avec une différence de 10 points. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 18 points au classement. Quant à son rival, RB Leipzig, est en troisième position avec 28 points.