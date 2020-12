Dimanche prochain à 05h30 se jouera le match du treizième tour de Serie A, qui affrontera Torino déjà Bologne dans le Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino arrive au treizième tour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre AS Roma lors du match précédent par un score de 3-1. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des 12 matchs joués à ce jour, avec une séquence de 20 buts en faveur et 30 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Bologne a récolté un match nul contre Spezia Calcio, en ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, pour lequel il atteint le match afin de retirer les trois points de Torino. Avant ce match, Bologne ils avaient gagné dans quatre des 12 matchs disputés en Serie A cette saison et ont un bilan de 18 buts marqués contre 24 buts encaissés.

Concernant la performance en tant que local, Torino ils ont un bilan de quatre défaites et deux nuls en six matchs joués à domicile, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À domicile, Bologne a un bilan d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de Torino pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de Torino et les résultats sont sept victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué Torino et Bologne Dans cette compétition, c’était en août 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

Actuellement, Bologne il est en tête du classement avec une différence de sept points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec six points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en treizième position avec 13 points.