Dimanche prochain à 06h00, ils se retrouveront dans le Les aubépines Albion Oui Tottenham lors de la 8e journée de Premier League.

West Bromwich Albion visages voulant récupérer des points dans le match correspondant au huitième jour après avoir perdu son dernier match contre Fulham par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des sept matches disputés jusqu’à présent en Premier League avec un chiffre de six buts pour et 16 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Tottenham Hotspur a gagné contre Brighton et Hove Albion à domicile 2-1 et l’avait déjà fait à l’extérieur contre Burnley par 1-0, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de West Bromwich Albion. Avant ce match, Tottenham Hotspur ils avaient remporté quatre des sept matchs de Premier League disputés cette saison, avec un record de 18 buts pour et neuf contre.

Concernant la performance dans son stade, West Bromwich Albion ont perdu une fois et fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, alors les visites de stade Les aubépines Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux départs, Tottenham Hotspur a un solde de trois victoires en trois matchs joués, il sera donc un rival difficile pour West Bromwich Albion, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant au stadium du West Bromwich Albion et le solde est de trois victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. La dernière fois qu’ils se sont affrontés Albion Oui Tottenham Dans cette compétition, c’était en mai 2018 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 pour les locaux.

Actuellement, entre West Bromwich Albion Oui Tottenham Hotspur il y a une différence de 11 points dans le classement. L’équipe de Slaven Bilic Il arrive au match en dix-huitième position et avec trois points avant le match. Pour sa part, Tottenham Hotspur il compte 14 points et occupe la troisième place du classement.