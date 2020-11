Lundi prochain au Stade Molineux à 14h00, ils seront mesurés Wolverhampton Oui Southampton dans le match correspondant à la 9e journée de Premier League.

Wolverhampton Wanderers arrive au neuvième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre La ville de Leicester par un score de 1-0. De plus, les hôtes ont remporté quatre des huit matchs disputés jusqu’à présent en Premier League et ont réussi à marquer huit buts pour et neuf contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Southampton a remporté ses deux derniers matches de compétition contre Newcastle United dans son stade et Aston Villa hors de son champ, respectivement 2-0 et 4-3, il espère donc réitérer le score, cette fois dans le stade de Wolverhampton Wanderers. À ce jour, sur les huit matchs auxquels il a joué Southampton en Premier League, il en a remporté cinq avec 16 buts pour et 12 contre.

En tant que local, Wolverhampton Wanderers ils ont gagné deux fois, perdu une fois et fait match nul une fois en quatre matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux départs, Southampton ils ont un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant au stadium du Wolverhampton Wanderers et l’équilibre est une défaite et un match nul pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs de suite sans perdre contre ce rival en Premier League. La dernière confrontation entre Wolverhampton Oui Southampton Cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 2-3 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que les deux équipes sont séparées par trois points en faveur de Southampton. L’équipe de Nuno Espírito Santo Il arrive au match en neuvième position et avec 13 points avant le match. De votre côté, Southampton il compte 16 points et occupe la quatrième place du classement.