(Mis à jour avec les déclarations de Jerome Powell)

Par Howard Schneider, Ann Saphir et Jonnelle Marte

WASHINGTON, 5 novembre (.) – La Réserve fédérale a maintenu sa politique monétaire souple jeudi, s’engageant à nouveau à tout faire dans les mois à venir pour soutenir une reprise économique américaine, menacée par une pandémie de coronavirus et des élections. pas encore défini.

Les résultats de l’élection présidentielle de mardi étaient toujours comptés dans certains États clés, mais le candidat démocrate Joe Biden était sur le point d’obtenir les votes électoraux dont il avait besoin pour vaincre le président Donald Trump.

La banque centrale n’a pas discuté des élections dans la déclaration de politique monétaire publiée après sa dernière réunion de deux jours.

Lors d’une conférence de presse après la publication du communiqué, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que l’économie américaine se redressait plus lentement après avoir été stimulée plus tôt par l’aide fiscale et la réouverture de certaines entreprises. .

“Le rebond général des dépenses des ménages est dû en partie aux paiements de relance et à l’augmentation des allocations de chômage, qui ont fourni un soutien essentiel à de nombreuses familles et individus”, a déclaré Powell aux journalistes.

Il a également déclaré que la récente augmentation des infections à coronavirus aux États-Unis et à l’étranger était “particulièrement préoccupante”, et a déclaré que la distanciation sociale et l’utilisation de masques faciaux étaient nécessaires pour aider à contenir le virus et soutenir l’économie.

“Une reprise économique complète est peu probable tant que les gens ne sont pas convaincus qu’il est sûr de retourner à une grande variété d’activités”, a déclaré Powell.

Dans une déclaration à peu près identique à celle de septembre, la Réserve fédérale a réitéré sa promesse d’utiliser son “large éventail d’outils” pour soutenir l’économie et a promis de ne pas envisager de relever les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’emploi maximal et l’inflation soient rétablis. est au-dessus de son objectif de 2%.

“L’activité économique et l’emploi ont continué de se redresser, mais restent bien en deçà des niveaux qu’ils étaient au début de l’année”, a déclaré dans un communiqué unanime le Federal Open Market Committee de la banque centrale, qui définit la politique monétaire. qui a laissé le taux directeur au jour le jour de la banque centrale inchangé près de zéro.

«La pandémie du COVID-19 cause d’énormes difficultés humaines et économiques aux États-Unis et dans le monde», a-t-il ajouté.

La Fed a déclaré que pour l’instant elle continuerait à acheter “au moins” 120 milliards de dollars par mois en obligations d’État et à utiliser ses autres outils et programmes selon les besoins, en fonction de l’évolution de l’économie.

Le rapport sur l’emploi du pays pour octobre, qui sera publié vendredi par le ministère du Travail, donnera un aperçu plus récent de la rapidité avec laquelle l’économie retourne au travail les millions de chômeurs de la pandémie.

Mais au-delà de cela, la Fed attendra désormais de voir si le président républicain Donald Trump reste au pouvoir ou si son challenger démocrate Joe Biden prend le contrôle de la Maison Blanche, et ce que l’un ou l’autre scénario pourrait signifier en termes de dépenses. public supplémentaire pour aider les chômeurs. (Reportage de Howard Schneider, Ann Saphir et Jonnelle Marte, édité en espagnol par Manuel Farías et Javier López de Lérida)