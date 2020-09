Le grand nombre de les feux forêt dans États Unis ont causé le paradis il devient orange.

Les catastrophes dans au moins trois États de la côte ouest des États-Unis ont affecté plusieurs hectares de végétation. Dans l’état de Californie Ces incidents se sont produits après une vague de chaleur et des vents le week-end dernier.

#Oregon rouge chaud pic.twitter.com/rka9BNm8E3 – Marthuk  (@ MarthukML2) 8 septembre 2020

Cela s’est produit du nord de la Californie à la frontière mexicaine, a déclaré le chef des pompiers de l’État, Thom Porter.

Alors que dans la corne de Oregon, les incendies ont détruit plus de 93 000 hectares de forêts, avec lesquelles des milliers d’habitants ont dû être évacués. La gouverneure de l’État Kate Bwown a publié une déclaration d’urgence pour trois incendies dans l’État.

Oregon en raison d’une couverture dense d’incendies de forêt pic.twitter.com/2ZtRXk1MjV – IngGeofisico (@ChaacTlaloc) 8 septembre 2020

Alors que en Californie, plus de 890 000 hectares de forêt ont été touchés par plus d’une douzaine d’incendies dans la région et la saison des feux de forêt a encore quatre mois, selon le service d’incendie de Cal Fire.

Par exemple, l’incendie s’est déclaré vendredi dernier, qui traverse les montagnes du centre-ville Californie, a brûlé une zone proche de la taille de Central Park toutes les 30 minutes ces derniers jours, estiment les autorités.

Chinatown, San Francisco 09.09.20 pic.twitter.com/tZFL2gEn09 – Zneha (@mithrilmaker) 9 septembre 2020

Dans Washington, plus de 133 mille hectares de Forêt ils ont été détruits, selon le gouverneur de l’État. De plus, 80% des maisons et des infrastructures telles que la poste et même le service d’incendie ont été touchées.

Plusieurs habitants des régions touchées ont partagé des photos et des vidéos où paradis apparaît une couleur Orange, en raison des vents forts qui transportent la fumée et les cendres des incendies.

# Photos📸 | Choquant! 😨 Comme quelque chose d’apocalyptique, c’est ainsi que les rues de #Oregon, #California et #Washington aux États-Unis étaient après les incendies de forêt. #LES USAGES. pic.twitter.com/BHPvT4RqlH – Assez quotidien! (@diariobasta) 9 septembre 2020

