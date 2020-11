03/11/2020 Logo Apple POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE APPLE (APPLE /)

Manzana a tenu son événement ce 10 novembre “Une chose plus” ou “Encore une chose” en anglais, une référence claire à la phrase emblématique de Steve Jobs avant de finaliser leurs présentations. Il s’agit du quatrième événement de la marque tout au long de l’année.

L’ouverture, depuis Apple Park, a été menée par Tim Cook, qui a fait un bref tour d’horizon des annonces qu’ils ont faites en 2020, puis a introduit le thème principal de la présentation: le Mac Apple Silicon, un équipement qui marquera l’avenir. de la gamme d’ordinateurs de l’entreprise.

Selon l’équipe Apple, ils travaillent sur cette technologie depuis une décennie, qui est déjà présente dans les appareils mobiles, tels que l’iPad, l’iPhone et l’Apple Watch et ils ont franchi l’étape suivante avec la puce M1, qui il est optimisé pour les systèmes à faible consommation.

Photo: Apple – capture d’écran.

M1 est la première puce propriétaire des Mac.Jusqu’à présent, les ordinateurs Mac avaient besoin de différentes puces pour fonctionner, mais cela changera avec le M1, qui se chargera de toutes les fonctions. Aussi, selon Apple, à 10W, le M1 sera deux fois plus rapide qu’un PC.

Pour l’entreprise, c’est le “meilleur processeur” qu’ils ont créé, qui trouvera son complément dans le nouveau système d’exploitation Big Sur, dont le but est de maximiser le processeur, puisque les applications informatiques ont été optimisées pour le M1. Un exemple qu’ils ont offert est que les applications s’ouvrent presque deux fois plus vite. De plus, il sort immédiatement du sommeil, tout comme l’iPhone ou l’iPad.

L’une des annonces les plus importantes de l’après-midi a été le nouveau MacBook Air avec la puce M1, qui est 3,5 fois plus rapide que le modèle précédent et 98% plus rapide que les PC sortis l’année dernière.

Photo: Apple – capture d’écran.

Il n’aura pas de fans, donc il sera complètement silencieux. Il aura des améliorations dans la webcam et Apple a également promis 15 heures de navigation et 18 heures de lecture vidéo, soit six heures de plus que le modèle précédent et aura jusqu’à 2 To de stockage et 16 Go de RAM. Son prix sera de 999 USD.

En revanche, le nouveau Mac Mini avec la puce M1 a également été annoncé, dont le processeur sera trois fois plus rapide et aura six fois plus de performances graphiques. En ce sens, ils ont souligné que cela permet de concevoir des jeux ou d’y jouer. Selon Apple, cet appareil, qui aura un ventilateur, aura la capacité de gérer une paire d’écrans Pro Display XDR jusqu’à une résolution de 6K. Dans ce cas, le prix sera de 699 USD.

Information en développement …