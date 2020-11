Semaine mitigée sur les marchés boursiers internationaux qui ne parvient toujours pas à trouver de voie concrète en raison de la forte incertitude sur les futurs résultats commerciaux attendus, alourdie par l’impact économique de la pandémie et des bouleversements politiques au niveau mondial. Ainsi, en Espagne, le bouquetin enregistre une baisse de près d’un demi-point et continue de se heurter à la résistance de 7 000 points tandis que ses homologues européens accumulent des hausses comprises entre 1% et 2,5% respectivement dans le CAC et le Dax. Au contraire, aux Etats-Unis, les corrections entamées la semaine dernière se poursuivent après les plus hauts historiques qu’elles ont marqués au cours du mois d’août, enregistrant des baisses de plus de 2% dans le S&P et de 3,5% dans le Nasdaq.

C’est frappant les données de la capitalisation ou de la valeur marchande d’Apple, qui à elle seule a dépassé l’ensemble du marché britannique. Alors, au moins je me demande, Apple vaut-il plus que le Royaume-Uni? Apple a-t-il 66 millions de travailleurs? Quelle est la population de ce pays. Eh bien, c’est peut-être là que sont les soldes du week-end, que vous voulez vous reposer et voir ce qui est bon marché et ce qui est cher.

Pendant encore une semaine, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont fait la une des journaux après les déclarations du président Trump affirmant qu’il voulait dissocier l’économie américaine de la Chine. En outre, il a menacé de prendre des mesures concrètes telles que retirer la possibilité d’opter pour des contrats gouvernementaux avec des entreprises américaines qui créent des emplois à l’étranger et font des affaires avec la Chine ou d’approuver des crédits d’impôt pour les entreprises qui rapatrient des emplois aux États-Unis et fabriquent sur le sol américain.

En ce qui concerne les négociations sur le Brexit, la nouvelle loi sur les marchés intérieurs que le gouvernement de Boris Johnson entend approuver se heurte de plein fouet à des parties de l’accord de sortie signé en mars et qui comprenait des pré-accords sur certaines des questions les plus controversées, comme le statut de La frontière nord-irlandaise ou le «terrain de jeu équilibré», devant lequel l’UE pourrait envisager d’intenter une action en justice sous la protection du droit international, et a appelé le gouvernement britannique à éliminer du projet de loi les mesures incompatibles le moins avec l’accord temps possible et, dans tous les cas, avant la fin du mois.

Dans la perspective de la semaine prochaine, l’attention se portera principalement sur la réunion de la Fed (mercredi), où nous espérons qu’elle réitérera le message lancé à Jackson Hole, en adoptant un objectif d’inflation flexible, qui pourrait dépasser temporairement 2%, et en donnant la priorité à la reprise du marché du travail, confirmant ainsi que les taux resteront bas pendant une longue période.

Par rapport au marché, nous maintenons une position prudente, compte tenu des risques qui persistent et de certaines valorisations qui, malgré les dernières baisses, se poursuivent à des niveaux très exigeants, notamment aux États-Unis, et avec le risque supplémentaire d’une volatilité accrue à l’approche des élections du 3 novembre. Il nous semble précoce que la rotation vers le cycle (nécessaire pour que les marchés boursiers continuent de monter) se soutienne en l’absence d’une plus grande visibilité sur l’évolution de la pandémie et, par dérivée, sur quel sera le rythme et l’intensité de la reprise économique. Dans tous les cas, il convient de souligner le manque de direction des marchés ces dernières semaines, ce qui rend plus important si les portefeuilles doivent être étroitement surveillés afin de pouvoir s’adapter de manière flexible, en profitant des prises de bénéfices potentielles dans les mois à venir (déclencheurs possibles: élections USA, tensions sur le Brexit, perte d’impulsion des données macro …) pour intégrer progressivement et avec une vision à moyen terme des positions sur certaines valeurs plus liées au cycle et qui pourraient émerger de la situation actuelle en tant que gagnantes à long terme. Les prises de bénéfices potentielles devraient être limitées dans un contexte de liquidité élevée (soutien continu des banques centrales) et de répression financière (taux bas pendant longtemps) qui continueront de soutenir les marchés boursiers à moyen terme.