L’iMac Pro est présenté lors de la conférence mondiale des développeurs Apple 2017 au San Jose Convention Center le 5 juin 2017.

(Bloomberg) – Apple Inc. prévoit la première refonte de son ordinateur de bureau iMac tout-en-un depuis 2012, dans le cadre d’un passage des processeurs Intel Corp. à son propre silicium, selon des personnes familières avec les plans.

Les nouveaux modèles aminciront les épaisses bordures noires autour de l’écran et élimineront la zone de menton métallique importante au profit d’un design similaire au moniteur Pro Display XDR d’Apple. Ces iMac auront un dos plat, s’éloignant de l’arrière incurvé de l’iMac actuel. Apple prévoit de lancer deux versions – nommées J456 et J457 – pour remplacer les modèles 21,5 et 27 pouces existants plus tard cette année, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car les produits ne sont pas encore annoncés.

Les produits à venir font partie de la refonte radicale d’Apple de sa gamme d’ordinateurs personnels. La société basée à Cupertino, en Californie, passe des puces Intel qui ont alimenté des générations de MacBook et d’iMac à ses propres processeurs basés sur Arm, qu’elle a baptisés Apple Silicon. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

Les nouveaux modèles utiliseront des versions de nouvelle génération des processeurs Mac d’Apple, comme les prochains MacBook Pro 2021. La refonte de l’iMac sera l’une des plus grandes mises à jour visuelles de tous les produits Apple cette année, selon des personnes familières avec la feuille de route de l’entreprise.

Alors qu’une grande partie de l’industrie informatique se concentre sur les ordinateurs portables, l’iMac reste un élément clé du portefeuille d’Apple. Le premier iMac, lancé en 1998, a été reconnu pour avoir aidé Apple à échapper à la faillite et à ouvrir la voie pour devenir à terme l’entreprise la plus précieuse au monde. La gamme de postes de travail tout-en-un est également essentielle pour les professionnels et les consommateurs à la recherche de grands écrans à des prix relativement abordables.

Apple travaille également sur une paire de nouveaux ordinateurs de bureau Mac Pro, ses machines Mac les plus chères qui ne sont pas fournies avec un écran, ont déclaré les gens. Une version est une mise à jour directe du Mac Pro actuel et continuera à utiliser le même design que la version lancée en 2019. Apple a discuté de continuer à utiliser des processeurs Intel pour ce modèle plutôt que de passer à ses propres puces.

La deuxième version, cependant, utilisera les propres processeurs d’Apple et fera moins de la moitié de la taille du Mac Pro actuel. La conception comportera un extérieur principalement en aluminium et pourrait invoquer la nostalgie du Power Mac G4 Cube, une version plus petite de courte durée de vie. le Power Mac, une version antérieure du Mac Pro.

Dans le cadre de ses efforts relancés sur les ordinateurs de bureau Mac, Apple a commencé le développement précoce d’un moniteur externe moins cher à vendre aux côtés du Pro Display XDR. Le moniteur actuel d’Apple a fait ses débuts en 2019 et coûte 5000 USD – avant de prendre en compte le stand de 1000 USD.

Le moniteur moins cher comporterait un écran plus destiné aux consommateurs qu’à un usage professionnel et n’aurait pas le rapport de luminosité et de contraste de l’offre de premier plan. Apple a lancé pour la dernière fois un moniteur de qualité grand public appelé Thunderbolt Display en 2011 pour 999 $, mais l’a abandonné en 2016.