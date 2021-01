Le présentateur de télévision américain populaire Oprah Winfrey. . / Kim Ludbrook / Archives

Los Angeles (USA), 14 janvier . .- Apple TV + prépare un documentaire en deux parties sur Oprah Winfrey qui sera réalisé par le réalisateur Kevin Macdonald, lauréat d’un Oscar pour “One Day in September” (1999).

Le portail Deadline a déclaré ce jeudi que ce documentaire plongerait dans l’histoire des 25 dernières années des États-Unis à travers la figure de Winfrey, devenu une célébrité de l’émission télévisée “The Oprah Winfrey Show” (1986-2011 ) où il a interviewé des célébrités et interagi avec le public sur l’actualité.

Actrice, productrice, activiste et entrepreneure à succès ainsi que présentatrice de télévision, Winfrey a été nominée pour un Oscar du meilleur interprète secondaire pour “The Color Purple” (1985) et a été l’un des producteurs de “Selma” (2014), nominé pour le meilleur film.

En 2012, il a reçu le prix Jean Hersholt de la Hollywood Academy pour son travail humanitaire.

Ce documentaire Apple TV + prolonge la collaboration entre le géant du numérique et Winfrey, qui a signé un accord en 2018 pour développer ensemble des contenus télévisuels.

D’autre part, Kevin Macdonald est un réalisateur au parcours singulier et acclamé qui oscille entre fiction et documentaire.

Dans cette dernière section, il a remporté l’Oscar du meilleur documentaire pour “One Day in September” et a également remporté un succès notable avec le film “Whitney” (2018) sur la chanteuse Whitney Houston.

Macdonald a collaboré à ce documentaire musical avec la productrice Lisa Erspamer, qui sera également impliquée dans le projet Oprah Winfrey.

En ce qui concerne ses films dramatiques, Macdonald s’est démarqué avec “Le dernier roi d’Ecosse” (2006), qui a donné à Forest Whitaker l’Oscar du meilleur acteur; et avec “State of Play” (2009), qui mettait en vedette Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck et Helen Mirren.

Cette année “Le Mauritanien” est en attente de libération, un thriller politique et judiciaire mené par Jodie Foster, Benedict Cumberbatch et Shailene Woodley et qui tourne autour des mauvais traitements infligés aux détenus de la prison de Guantánamo.