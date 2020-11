La Secrétariat de l’éducation publique (SEP) met différents contenus du programme à la disposition des étudiants Apprendre à la maison II pour l’année scolaire 2020-2021.

En plus des cours dispensés à la télévision pour les enfants d’âge préscolaire, primaire, secondaire et les parents, il existe plusieurs ressources sur le Web divisées par semaine.

Voici le contenu disponible pour le Mardi 3 novembre.

POUR PREMIER DE SECONDAIRE:

Qu’allons-nous apprendre?

Vous reconnaîtrez les causes politiques, économiques et sociales qui ont donné naissance à la Révolution française, qui avait pour objectif de mettre fin à l’absolutisme monarchique, d’éliminer les relations sociales fondées sur la servitude et d’organiser la société sur de nouveaux principes, issus des Lumières.

Que faisons nous?

En 1789, une révolution éclate en France qui met fin à la monarchie sous le slogan de la liberté, de l’égalité et de la fraternité; Ce mouvement provoqua le déplacement du roi, l’établissement d’une république et l’établissement des principes de l’ère contemporaine, basés sur les idées libérales et éclairées qui se reflétèrent dans la Constitution de 1792 et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La Révolution française a perturbé divers aspects de la vie des Français; Mais alors, est-ce à cette période que les origines des droits de l’homme se produisent?

Vous allez maintenant le découvrir, lire quelques articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est l’antécédent des droits de l’homme, l’une des contributions les plus précieuses qui soient aujourd’hui.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir un peu plus sur le contexte de la Révolution française.

1. Les révolutions qui ont marqué la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe. Aperçu de la période.

