L’aéroport de Santa Lucía était en cours de construction sur un terrain appartenant à la communauté Otomí (Photo: gouvernement fédéral)

Membres de la communauté Otomí de San Miguel Xaltocan a conclu un accord avec le gouvernement fédéral autour du claim de 128 hectares où une partie de l’aéroport international Felipe Ángeles de Santa Lucía est en cours de construction.

Les habitants de la commune de Nextlalpan, État de Mexico, ils ont assuré comme les leurs les hectares où est construit le mégaprojet de l’administration Andrés Manuel López Obrador, c’est pourquoi ils ont décidé de mettre en place un sit-in dans la zone pour arrêter les travaux jusqu’à ce qu’ils soient indemnisés, ce qui a été confirmé ce samedi 14 novembre Par conséquent, les ingénieurs du ministère de la Défense nationale (Sedena) ont pu entrer sur le terrain et commencer la poursuite des travaux.

L’accord établi entre le gouvernement avec les membres de la communauté se compose de 12 points. Selon une note du journal Excelsior, le gouvernement fédéral a promis de réaliser des travaux d’infrastructure pour 384 millions de pesos dans la communauté. Les membres de la Sedena qui travaillent dans l’œuvre respecter la récolte d’orge de cette saison, qui occupe 70 des 128 hectares.

La construction de l’aéroport international Felipe Ángeles a été affectée pendant un certain temps (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Il convient de rappeler que pour que cet accord soit conclu, plusieurs agences fédérales ont dû participer: Ministère de l’Intérieur (Segob), le Ministère du développement agraire, territorial et urbain (Sedatu) et l’Institut et la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones.

Pour célébrer l’accord qui a mis fin à 157 jours d’arrêt de travail à Santa Lucía, une cérémonie a été convenue dans les installations de la Segob mardi prochain 17 novembre. De même, les membres de la communauté Otomí attendront que les accords établis soient respectés.

Les négociations ont été très longues et n’ont pas toujours été fructueuses, comme cela s’est produit le mercredi 17 juin dernier, lorsqu’une partie des membres de la communauté s’est entretenue avec un représentant de la Sedena en plein champ et on leur a dit que le terrain se trouve dans une zone militaire et, par conséquent, appartient à l’armée.

Le personnel militaire travaille sur le chantier de construction de Santa Lucía (Photo: Gouvernement fédéral)

“Au Secrétariat de la Défense nationale, et Sedatu a remis ici (les hectares en litige) pour mener à bien leurs travaux, puisqu’il est en charge de leur construction (les pistes du nouvel aéroport). La partie de la négociation se référant aux dotations des biens communaux que vous avez, qui a à voir avec Sedatu, voici un travail militaire»Dit le militaire.

Compte tenu de cela, les personnes touchées ont indiqué que lesdites terres sont toujours à leur nom, niant que les procédures soient menées légalement, puisqu’elles n’ont pas vu de progrès dans les paiements mais dans la dépossession des terres.

– “Moi, d’un point de vue physique, le fait que vous soyez ici n’est plus une voie pacifique“dit le militaire.

– “Parce que? Ce sont nos terres»ont crié les membres de la communauté.

– “Ici, les choses qui ont été faites l’ont été légalement”.

– “Non!»ont répondu les personnes touchées à plusieurs reprises.

Des membres d’une communauté Otomí ont empêché la construction du mégaprojet jusqu’à ce que leurs préoccupations soient résolues (Photo: . / Edgard Garrido)

À ce moment-là, les manifestants étaient déjà dans la région depuis neuf jours, car le 8 juin, c’est lorsqu’ils ont érigé le camp contre la construction sur leurs terres sans recevoir aucune compensation, lorsqu’ils ont signalé la violation de L’administration d’AMLO dans une série d’engagements signés le 10 mars 2019.

Selon Excelsior, Le bloc a commencé le lundi 8 juin à 9h00 et c’est jusqu’à 18h00 ce même jour qu’un colonel de Sedena a contacté les manifestants. et il a assuré que le dialogue avec les autorités ne sera pas possible en raison des manifestations qui ont eu lieu dans la capitale, car elles ont obstrué les routes.

En plus de bloquer les routes, les manifestants ont empêché l’accès à la machinerie lourde avec les matériaux de construction du mégaprojet. Avec cela, ils ont réussi à créer une rangée d’au moins trois kilomètres. Cependant, Avec l’entrée en vigueur de l’accord avec les membres de la communauté, ce type d’impact n’aura plus lieu.

