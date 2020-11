L’écrivain bangladais Taslima Nasreen, en exil depuis plus d’un quart de siècle, craint de ne jamais pouvoir retourner dans son pays et déplore l’influence grandissante des fondamentalistes islamistes, qui l’ont condamnée à mort, au Bangladesh et dans le monde.

«Dans tous les pays musulmans, les organisations fondamentalistes gagnent du terrain, que ce soit Al Shabab, Al Qaida ou Boko Haram», déclare l’auteur de «Laija» («Honte»), 58 ans, dans un entretien à l’..

«Même en Europe, de nombreux fondamentalistes islamistes revendiquent la charia (loi islamique) au nom du multiculturalisme», ajoute Nasreen, qui a dû fuir le Bangladesh en 1994 et qui réside à New Delhi depuis 2011.

Le djihadisme a de nouveau secoué l’Europe ces dernières semaines après les récentes attaques en Autriche et en France, qui ont commémoré ce vendredi le cinquième anniversaire des attentats de l’État islamique (EI) le 13 novembre 2015 à Paris, au cours desquels 130 personnes sont mortes. et 350 ont été blessés. Mais cet entretien a été mené avant les dernières attaques.

Mi-octobre, une vague de colère anti-française a éclaté dans plusieurs pays musulmans, notamment au Bangladesh, à la suite des déclarations du président français Emmanuel Macron, dans lesquelles il défendait la liberté d’expression après le meurtre d’un enseignant qui avait montré des caricatures du prophète. Muhammad à ses élèves dans une classe sur la liberté d’expression.

Les interprétations les plus conservatrices de l’islam interdisent toute représentation du prophète Mahomet.

Nasreen a souffert dans sa chair de l’intégrisme islamiste quand, en août 1994, il a dû s’exiler du Bangladesh après avoir publié l’année précédente “Lajia”, son roman le plus marquant dans lequel il décrit la violence contre les hindous dans son pays après le limogeage du Mosquée indienne Ayodhya en 1992.

Après avoir été victime d’une fatwa (décret religieux) d’un groupe islamiste la condamnant à mort, Nasreen, qui possède un passeport suédois, a vécu entre l’Europe, les États-Unis et l’Inde.

L’écrivain craint de ne jamais pouvoir retourner dans son pays. «Je l’ai supplié quand mon père était mortellement malade, mais (les autorités bangladaises) ne m’ont pas laissé le voir une dernière fois», se souvient-il.

«Le gouvernement actuel (au Bangladesh) protège les organisations islamistes fanatiques», explique-t-il. “Les gens des mosquées et des madrasas (école coranique) sont devenus puissants, ils me tueront, mais je me battrai pour mon droit au retour de mon vivant.”

– Intolérance –

Malgré son exil, il ne s’est pas libéré de la menace des fondamentalistes. En 2007, des manifestations islamistes l’ont chassée de Calcutta, où elle s’était installée.

Considérée en Occident comme un symbole de la lutte contre l’obscurantisme et l’oppression des femmes, Nasreen, qui ne se mord pas la langue, est une personnalité à la fois aimée et détestée sur le sous-continent indien.

Selon elle, des fondamentalistes religieux ont pris le contrôle du Bangladesh, un destin que d’autres pays plus modernes comme la Turquie pourraient suivre, prévient-elle.

«Quiconque ose critiquer les dogmes islamiques est tué ou emprisonné», dit-il.

Selon les analystes, l’intolérance religieuse se développe même en Inde, leur pays d’accueil, en raison de l’avancée du nationalisme hindou.

“L’Inde était plus libérale avant, c’est pourquoi j’aimais ça. Mais ça a changé”, se lamente-t-il.

Née dans une famille musulmane, Nasreen s’est fait connaître dans les années 1980 avec une série d’articles condamnant l’oppression religieuse et sexuelle des femmes dans divers pays d’Asie.

Avec sa décision de cesser de porter des vêtements traditionnels, elle a suscité la colère des fondamentalistes bengalis, mais cela ne l’a pas empêchée d’applaudir la loi française d’octobre 2010 qui interdisait de se couvrir le visage dans les espaces publics.

Gynécologue de formation, l’écrivaine est une féministe avouée, déjà militante contre les violences sexuelles bien avant #MeToo.

«Les hommes doivent comprendre que le viol n’a rien à voir avec les relations sexuelles», explique Nasreen, victime d’une agression sexuelle par un poète qui jusque-là croyait être un ami.

Auteur de plus de quarante livres traduits en trente langues, elle a récemment été saluée par la critique après la réédition en anglais de son mémoire “My girlhood” (“My Youth”).

