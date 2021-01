Nicolás Cabré et Laurita Fernández

Ils sont l’un des couples les plus recherchés du show business et sont généralement très secrets sur leur vie privée. Ni Laurita Fernandez, bien au contraire Nicolas Cabré ils aiment beaucoup montrer leur intimité. Pas en public, à une époque d’activité quasi nulle dans les cinémas, les théâtres et les restaurants; ni dans les réseaux, où elle est très active, mais en matière de travail. Pour cette raison, la dernière publication de la jeune femme sur son compte Instagram a attiré l’attention.

Devant elle plus de quatre millions de followers, l’hôte de Chanter 2020 Il a posté deux photos avec son partenaire. L’une semble désinvolte, au milieu d’un baiser de copain, elle le prend par le cou et lui par le dos. Dans l’autre, on les voit se serrant dans leurs bras et souriant en regardant la caméra. Avec un look informel et presque jumeau – chemises blanches, jeans bleu clair, elle en bottes et lui en baskets – le bonheur est perçu de manière naturelle.

Message de Laurita pour accueillir la nouvelle année

Ce sentiment est renforcé par la revue des histoires. Là, les mariés apparaissent plus tard dans la nuit. «Ma nouvelle année», Laurita titre et accompagne une photo d’un toast emoji dans un environnement plus abrité. Il porte la même tenue, on la voit porter une veste fermée au cou et avec une capuche. «Ai-je froid?» Se demande-t-il au pied avec une pointe d’ironie.

Avec ce post, le couple clôture le cercle d’une année qui avait commencé de la même manière. «Commencer l’année entourée de famille et d’amis», avait posté Laurita le premier jour de 2020, pour accompagner une photo du temps des câlins blottis les uns contre les autres et des visages sans jugulaire. En été, ils partageaient une maison et travaillaient à Mar del Plata, où ils ont joué dans la pièce Enterrement de vie de garçon. Plus tard, elle s’est rendue à New York et à son retour, elle a été mise en quarantaine dans son appartement de Palerme, mais un incident domestique l’a amenée à vivre avec l’acteur chez lui à Pilar.

Cabré sourit pour la photo que Laurita a publiée

Avant longtemps, ils ont fait face à une crise. Elle est retournée à son appartement et a confirmé plus tard la séparation. Doublement amer, par appel vidéo, comme on l’imposait en cette période d’isolement. «Nous avons beaucoup d’amour, mais nous avons aussi beaucoup d’estime de soi tous les deux. Tout le monde sait ce qu’il veut. Et quand il y a des choses qui ne coïncident pas, et que nous avons différentes manières d’aborder les choses, nous profitons de la distance obligatoire pour voir ce qui se passe », explique Laurita, une sorte de porte-parole du couple. On sait que Nicolás n’aime pas beaucoup donner des notes. Moins, quand il s’agit de choses privées.

Naturellement, Laurita était chargée de confirmer la réconciliation. Début septembre, des images de l’animateur et de l’acteur ont commencé à circuler dans différentes circonstances quotidiennes. Se promener dans le quartier, faire les courses, toujours à distance de sécurité, sans compromettre les câlins, mais la confirmation était une question de temps. Et Laurita l’a reconnu sur l’émission Los Angeles de la Mañana puis l’a confirmé sur son compte Instagram.

Après une année mouvementée, le couple a accueilli 2021 en pariant sur l’amour

Cabré et Fernández se sont rencontrés en 2018, lorsqu’ils se sont mis d’accord sur Sucre en tant que protagonistes de la comédie musicale présentée dans la rue Corrientes. En septembre de cette année, elle a confirmé la relation: «Je ne m’attendais pas à ressentir cela. C’est arrivé sans le chercher, honnêtement, au début, je l’ai vu comme un collègue “dit de lui. Dans la même veine, elle a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas du passé amoureux de l’acteur et que chaque relation était un monde différent.

Après quelques turbulences, ils affrontent ensemble 2021, amoureux et avec des rumeurs de grossesse qu’elle a démenties, mais pas avec une conviction décisive. «Un jour, ils vont la battre», avait-il reconnu un jour Cabré avant TéléSalon, à une autre occasion et face à des rumeurs similaires. Le moment est-il venu?

