Enrique Alfaro a rencontré cet après-midi López Obrador au Palais national (Photo: Capture d’écran)

Le gouverneur de l’état de Jalisco, Enrique Alfaro Ramirez, dénoncé après sa rencontre avec le président Andrés Manuel López Obrador, que Les vaccins COVID-19 ne sont pas arrivés qui avait été convenu pour vacciner le secteur de la santé de l’entité.

Il a expliqué que le 12 janvier, on leur avait dit qu’un premier lot arriverait avec 32 175 mais seulement 24 375 sont arrivés, c’est-à-dire que 7 800 doses de l’actif Pfizer-BioNTech manquaient. De plus, il a dit que ce jour, il manquait plus de 16 000 antigènes dont on se souvenait.

«Après l’arrivée le 12 janvier du premier lot de 24 375 vaccins contre le SRAS-CoV-2, sur les 32 175 qui avaient été annoncés, aujourd’hui, nous ne recevons que 9750 des 26325 ce que nous attendions pour protéger notre personnel de santé du # COVID19 [sic]», A-t-il détaillé sur son compte Twitter.

En ce sens, le président a souligné que, Après la discussion qu’il a eue avec l’exécutif fédéral cet après-midi, il espère que la programmation et la stratégie de distribution du vaccin pourront être revues en profondeur.

Le président a publié une vidéo après la réunion (Photo: Twitter)

“Nous espérons que Jalisco recevra les vaccins manquants, en particulier pour ceux qui doivent recevoir la deuxième dose dans les prochains jours », a-t-il souligné.

Conformément aux directives fixées par les autorités fédérales, les vaccins ont été distribués à 46 unités du secteur public de l’État. Ils seront appliqués dans 14 hôpitaux IMSS, trois de l’ISSSTE, deux du Secrétariat de la défense nationale (SEDENA), un du SEMAR, 24 des services de santé OPD Jalisco et les deux hôpitaux civils de Guadalajara, dans un effort interinstitutionnel. du secteur de la santé à Jalisco, coordonné avec les forces armées, dirigé par la liaison SEDENA.

Concernant la rencontre qu’Alfaro Ramírez a eue avec le président au Palais national, il a souligné que Ils ont abordé des questions de première importance pour Jalisco, telles que la sécurité et la vaccination contre le coronavirus.

Le président a dénoncé le manque de vaccins (Photo: Twitter)

Quelques instants avant de signaler le manque de vaccins contre le COVID-19 qui sont arrivés à l’entité, le président a déclaré à travers une vidéo qu’il a publiée sur ses réseaux sociaux que:

«Nous avons également parlé du plan de vaccination, et nous ouvrons un canal de communication revoir certains en attente, ajuster certaines choses, clarifier les doutes et pouvoir garantir l’arrivée du vaccin, tout d’abord, à tout le personnel médical qui est en première ligne de bataille pour soigner les patients COVID, et plus tard à l’ensemble du secteur de la santé ».

Il a également remercié López Obrador pour son attention. “Le président était très gentil. La vérité est que j’ai toujours dit que quand tu lui parles, tu peux aller loin“, un point.

Le président de Jalisco a souligné que la réunion était un espace pour «Dialogue républicain» malgré les «différences qui peuvent exister» dans leurs positions politiques.

Le gouvernement de Jalisco a mis fin à la validité du bouton d’urgence pour COVID-19 dans l’entité (Photo: Gouvernement de Jalisco)

Actuellement Jalisco est dans la couleur rouge de l’alerte épidémiologiqueCela signifie que seules les activités économiques essentielles sont autorisées.

Par conséquent, depuis le 16 janvier dernier et Jusqu’au dernier jour du mois, Alfaro Ramírez a mis en place des mesures d’atténuation contagion.

Entre les restrictions il y a la continuation des cours en ligne; la suspension des activités de travail en face à face auxquelles il est possible d’assister à distance; la fermeture des activités génératrices d’accumulation de personnes, ainsi que des activités récréatives et récréatives; fermeture d’espaces publics ou fermés; restriction de l’activité sociale et familiale; que les personnes de plus de 60 ans restent chez elles et la fermeture des activités économiques de l’industrie, du commerce et des services.

PLUS SUR CE SUJET:

“Nous avons résisté pendant 10 mois, mais c’est le moment le plus critique”: Jalisco fait face à la pandémie COVID-19 avec ses hôpitaux débordés

Ils ont arrêté un autre accusé du meurtre de l’ancien gouverneur de Jalisco Aristóteles Sandoval

Carte des coronavirus: nouveau record de décès avec 1584 et 15 jours consécutifs avec plus de 10000 infections