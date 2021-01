L’équipe dirigée par l’entraîneur argentin compte 23 points et est en 11e position (REUTERS / Tim Keeton)

La controverse entourant la première ligue En raison du nombre de cas positifs de Covid-19 dans les campus, il se développe lentement. Mais la position de la ligue anglaise n’en est qu’une: le spectacle doit continuer. Sans spectateurs dans les stades une fois de plus, c’est au tour de la Leeds de Marcelo Bielsa pour sauter à nouveau sur le terrain. À la date du 17, il visitera le Tottenham Hotspur de José Mourinho à partir de 9h30 et avec la télévision ESPN.

Les vives critiques subies par l’entraîneur du Rosario après la défaite 6-2 contre Manchester United sa fierté et son idée du jeu semblent avoir été un coup dur. Depuis ce jeu de charnière, le Leeds semble avoir mieux organisé son côté défensif et aiguisé son aspect offensif: après la dure chute contre les Red Devils, la Loco a battu 1-0 à Burnley et ils ont humilié le West Bromwich Albion. Au-delà du grand nombre de buts marqués, le bonheur des supporters va du côté des deux haies consécutives invaincues réalisées.

Mais au prochain arrêt, Bielsa n’aura pas du tout la tâche facile. De l’autre côté du chemin se trouvent les Spurs de Mou qui n’ont pas joué leur match contre les Fulham par des cas positifs de coronavirus dans la boîte rivale. Avec Harry Kane et Fils de Heung-min En tant que bannières en attaque, Leeds devra être très prudent avec la puissance offensive. Ça oui, Giovani lo celso ne sera pas disponible en raison d’un problème musculaire de la jambe droite subi devant le Leicester il y a deux dates. De plus, il affrontera deuxième équipe la plus faible du championnat: 15 points contre dans le même nombre de matchs joués.

Anglais et coréen, les lettres offensantes de José Mourinho (REUTERS / Glyn Kirk)

Leeds fait confiance au style de jeu particulier de l’entraîneur argentin et il est égal à n’importe quel club. Avec 23 points qui le placent à la 11e position de la ligue la plus compétitive de la planète, il cherche une troisième victoire compétitive qui le rapprochera peu à peu des positions de la coupe internationale. Du côté de la surface londonienne, qui part 7e avec 29 points, il faut gagner oui ou oui pour ne pas perdre d’empreinte Liverpool et Manchester Unis, leaders avec 33.

La dernière fois que ces équipes historiques se sont rencontrées, c’était pour Coupe FA 2013 et c’était une victoire 2-1 pour Leeds. Environ huit ans plus tard, grâce à la promotion réalisée par Marcelo Bielsa, ils se retrouvent pour la Premier League dans un duel qui promet beaucoup.

Formations possibles

Tottenham Hostpur: Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón; Pierre-Emile Højbjerg, Moussa Sissoko; Steven Bergwijn, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son; Harry Kane. DT: José Mourinho

Leeds United: Illian Meslier; Stuart Dallas, Luke Ayling, Pascal Struijk, Ezgjan Alioski; Kalvin Phillips; Raphinha, Rodrigo Moreno, Pablo Hernandez, Jack Harrison; Patrick Bamford. DT: Marcelo Bielsa.

Arbitre: David Coote

Temps: 9h30

Stade: Stade de Tottenham Hotspur

LA TÉLÉ: ESPN

Positions: