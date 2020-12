La chanteuse Sia a révélé qu’elle avait été “dupée” pour avoir une liaison avec la “menteuse pathologique” Shia LaBeouf (.)

Le célèbre chanteur Sia a prétendu que c’était “Trompé“Avoir une aventure avec lui “Menteur pathologique” Shia LaBeouf, avertissant les femmes que “reste loin“De la star hollywoodienne depuis qu’il est une personne”très malade”. L’artiste australienne de 44 ans a parlé publiquement de son expérience traumatisante avec l’acteur après que FKA Twigs ait dénoncé la star de “Transformers” d’agression sexuelle et lui infligeant une détresse émotionnelle pendant leur relation.

“J’ai aussi été blessé émotionnellement par Shia, un menteur pathologique, qui m’a trompé dans une relation adultère en disant qu’il était célibataire»Sia a tweeté samedi soir à propos de l’acteur qui est apparu dans sa vidéo de 2015« Elastic Heart ».

“Je pense qu’il est très malade et je ressens de la compassion pour lui et ses victimes“, a écrit. “Vous devez juste savoir, si vous vous aimez, restez en sécurité, restez à l’écart», Il a condamné.

«Je t’aime aussi @FKAtwigs. C’est très courageux et je suis très fière de vous », a-t-elle ajouté, partageant des histoires sur le procès de son collègue.

Bien qu’elle n’ait pas précisé sa «relation adultère», Sia a travaillé avec LaBeouf pour son «Elastic Heart», qui a été créée en janvier 2015, alors que l’acteur sortait ensemble. Mia goth, qu’il a rencontré en 2012. Il a ensuite épousé Goth lors d’une cérémonie à Las Vegas en 2016 diffusée sur le site de divertissement TMZ.

Le couple s’est séparé en 2018, lorsque l’acteur a commencé à voir Twigs, et un représentant a déclaré à Page Six à l’époque: «Shia et Mia ont demandé le divorce. La séparation est amiable et tous les détails liés à la procédure de divorce seront privéss “. Cependant, ils ont été vus portant leur alliance en mars 2020 lors d’une promenade à Los Angeles.

Plainte des FKA Twigs contre Shia LaBeouf

FKA Twigs a poursuivi Shia LaBeouf pour ses “abus incessants” au cours de leur relation (.)

La chanteuse britannique Tahliah Debrett Barnett, populairement connue sous le nom de FKA Twigs, a poursuivi vendredi l’acteur américain pour ses “abus incessants” au cours de la brève relation entre les deux. Les accusations, déposées devant un tribunal de Los Angeles, ils incluent des attaques sexuelles, physiques et émotionnelles.

Les événements au centre de la plainte ont eu lieu en 2019. Comme expliqué par FKA Twigs, ils se sont produits lors d’un voyage que les deux ont fait dans une zone désertique de Californie. Là, LaBeouf, 34 ans, a commis divers abus, dont la pendaison au milieu de la nuit, alors qu’elle dormait.. Il l’a également infectée d’une maladie sexuellement transmissible, sachant qu’il en était atteint lorsqu’il avait des relations avec elle.

Sur le chemin du retour, il conduisait de manière irresponsable et menaçait de planter la voiture à moins qu’elle ne lui déclare son amour. À un moment donné, la chanteuse est descendue dans une station-service et a sorti ses affaires avec l’intention de s’éloigner de lui. Cependant, LaBeouf l’a suivie et l’a agressée, la jetant contre la voiture en lui criant dessus. Puis il l’a forcée à rentrer dans le véhicule.

La plainte, a expliqué FKA Twigs au New York Times, vise à «sensibiliser aux tactiques utilisées par les personnes abusives pour vous contrôler et vous retirer votre libre arbitre».

Réponse de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf avec son ex-femme, Mia Goth (.)

LaBeouf, pour sa part, a déclaré: «Je ne suis pas en mesure de dire à quelqu’un ce que mon comportement lui a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mes agressions, juste de la rationalisation. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. “

Ce n’est pas la première fois que le comportement de LaBeouf le traduit devant les tribunaux. Pas le premier avec une femme. Karolyn Pho, un styliste qui avait également une relation avec l’acteur, a décrit des situations similaires, qui sont également incluses dans le procès FKA Twigs.. Parmi les exemples, elle a mentionné qu’à une occasion, il l’a épinglée contre un lit et lui a donné des coups de tête qui l’ont fait saigner.

LaBeouf n’a pas accepté la responsabilité de toutes les actions détaillées dans le procès. Cependant, il a déclaré aux médias américains que Il “doit aux” femmes “la possibilité de publier leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait”.

Il a également dit qu’il était un «membre sobre» d’un programme en 12 étapes pour vaincre l’alcoolisme et le trouble de stress post-traumatique. “Je ne suis guéri d’aucun,” dit-il. “Mais je suis déterminé à faire ce dont j’ai besoin pour récupérer et je regretterai toujours les dommages que j’ai causés aux gens en cours de route.».

En 2017, l’acteur Shia LaBeouf a été arrêté pour conduite désordonnée et obstruction à la justice (.)

LaBeouf avait déjà eu des démêlés avec la justice en septembre, lorsqu’il a été inculpé de deux délits résultant d’une altercation sur la voie publique. Selon TMZ, la star de “Transformers” et un homme anonyme ont eu un affrontement verbal qui a abouti à une agression physique.

Dans ce cas, l’avocat de la ville de Los Angeles a accusé LaBeouf de petit vol et d’agression le 24 septembre, après que la police a enquêté et déterminé qu’il était responsable de l’altercation.

En 2017, pendant ce temps, il a été arrêté pour conduite désordonnée, intoxication publique et obstruction à la justice à Savannah, en Géorgie, alors qu’il tournait “Peanut Butter Falcon”.

Selon les autorités, l’acteur a commencé une dispute à l’époque après que deux personnes, dont un policier, ne lui aient pas donné de cigarette. C’est là qu’il a commencé à les insulter devant d’autres personnes, dont plusieurs mineurs.

Dans une vidéo divulguée, il pouvait être entendu accusant la police de l’avoir arrêté “pour être blanc”. Il a plaidé coupable, a été condamné à payer une amende de 2 680 $, à effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général et à s’inscrire à un cours de gestion de la colère.

Il s’est ensuite excusé publiquement pour la scène embarrassante et a commencé à se battre contre leurs addictions. Enfin, il a remercié le policier qui l’a arrêté pour avoir promu un changement aussi radical et nécessaire dans sa vie.

En janvier de la même année, LaBeouf avait également été arrêté après s’être impliqué dans une altercation au sujet de l’installation artistique contre le président Donald Trump. “Il ne nous divisera pas” (il ne nous divisera pas, en anglais) qu’il a mis en scène à New York et a ensuite été retiré.

